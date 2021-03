Напуштила престижно училиште, работела како келнерка, не сака сама да се тушира – ова е вистинското лице на Лејди Гага

0 SHARES Share Tweet

Американската пејачка Лејди Гага (35), чие вистинско име е Стефани Џоан Анџелина Германота, е родена на 28 март 1986 година во Њујорк, а вчера наполни 35 години.

Имено, пејачката започнала да се занимава со музика од многу мала возраст, а на четиригодишна возраст започнала да свири пијано затоа што нејзината мајка инсистирала да стане културна млада дама. На единаесетгодишна возраст, таа започнала да го посетува приватното католичко училиште „Манастир на светото срце“.

Првата година поминала три дена во манастир, каде што строго било пропишано облекување. Токму ова искуство подоцна ја поттикнало, како што вели, да експериментира со модата.

Уште тогаш била многу позната како актерка, честопати премногу уживала во своите улоги. На седумнаесет години, таа успеала да се пробие во престижното уметничко училиште „Тиш“. Таму таа ги подобрила своите креативни способности со пишување есеи за уметност, религија и социјални теми. Но, таа брзо сфатила дека тоа не е за неа, па по само една година, се откажала од студиите на еден од најпознатите универзитети во Њујорк.

Набргу потоа, таа ја напуштила својата семејна куќа во Менхетен и се преселила во оддалечен стан во Бруклин. Таму, како што и самата рече, паднала во лошо друштво и експериментирала со дрога. Работела и како келнерка за да ги финансира своите настапи.

Во 2009 година, таа самата охрабрувала приказни за тоа дека е хермафродит и има машки полов орган и не сакала да одговара на конкретни прашања во врска со тоа.

Гласините дека има пенис ескалираа откако се симна од велосипед на еден концерт, а под фустанот можеше да се забележи сомнителна испакнатина. Лејди Гага вели дека тоа било случајно. Покрај тоа, Лејди Гага активно ја поддржува ЛГБТ заедницата и се опишува себеси како бисексуалка.

Нејзиниот поранешен менаџер Дејвид Симни објави биографија „Poker face: The Rise and Rise of Lady Gaga“ во 2010 година, во која открива колку платила за слава.

– Лејди Гага е преплашена од осаменос, па секој пат, дури и кога се тушира, некој од нејзините соработници треба да биде под туш со неа. Секако, ако нема партнер – откри Дејвид.

Една од соработничките раскажала како пејачката ја молела да спие со неа секоја вечер, само за да може да прегрне некого. Но, никогаш немало ништо сексуално под туш или во кревет.

Иако вели дека немала пластична операција и дека е горда на италијанскиот нос, бројни слики од нејзината младост, како и разни реномирани хирурзи го велат спротивното.

– Имајќи предвид дека и недостасуваат изрази на лицето, претпоставувам дека стави ботокс. Очигледна е разликата и во нејзиниот нос, па секако беше подложена на ринопластика – изјави еден британски хирург.

Таа се обиде и со својата глума, во 2018 година глумеше во филмот „Ѕвездата е родена“ со Бредли Купер. Купер беше голем обожавател на Лејди Гага и сметаше дека е идеална за улогата на пејачка која започнува од дното и на крајот ја засенува музичката кариера на нејзиниот сопруг.