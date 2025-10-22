НАРЕДБАТА ОД ХАГ ВИСИ НАД ПУТИН! Полска се заканува со апсење, Бугарија му го отвора небото!

0 SHARES Сподели Твитни

Сепак, очекуваната средба меѓу Трамп и Путин беше одложенаТензиите во Европа повторно растат поради планираниот самит во Будимпешта, каде што треба да се сретнат рускиот претседател Владимир Путин и американскиот лидер Доналд Трамп .Полска денес испрати остра порака до Москва – ако Путин се обиде да прелета над нејзиниот воздушен простор на пат кон Унгарија, Варшава би можела да биде принудена да спроведе меѓународна потерница за негово апсење.„Не можам да гарантирам дека независен полски суд нема да ѝ наложи на владата да принуди таков авион да слета и да го предаде осомничениот на Хаг“, изјави полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски за Радио Роджина.За разлика од Полска, Бугарија изјави дека ќе дозволи авионот на Путин да прелета над земјата доколку се одржи состанокот во Унгарија, изјави бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев, според Ројтерс.Да ве потсетиме дека Меѓународниот кривичен суд (МКС) издаде налог за апсење на Путин за наводна нелегална депортација на стотици украински деца. Русија ги отфрла сите обвинувања и не ја признава надлежноста на судот во Хаг.Доналд Трамп објави дека планира средба со Путин во Будимпешта за да се обиде да посредува за завршување на војната во Украина, но таа средба засега е одложена.Сепак, Полска јасно става до знаење – ако Путин тргне по тој пат, неговиот авион ќе мора да избере друг пат.

Пронајдете не на следниве мрежи: