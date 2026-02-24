НАРЕДЕНА ОКУПАЦИЈА НА ДВЕТЕ ПРИСТАНИШТА НА ВЛЕЗОТ ВО ПАНАМСКИОТ КАНАЛ! Нова голема победа на Трамп, ги „бркаат“ Кинезите!

0 SHARES Сподели Твитни

Панама во понеделник објави во својот службен весник одлука на Врховниот суд со која се поништуваат клучните пристанишни договори што ги поседува подружница на CK Hutchison Holdings , отворајќи го патот за APM Terminals, дел од данскиот бродски гигант Maersk, привремено да го преземе управувањето.

Соопштението го финализираше правното поништување на концесиите за терминалите Балбоа и Кристобал во близина на Панамскиот канал , кои повеќе од две децении ги управуваше компанијата „Панамски пристаништа“ (PPC) , подружница на CK Hutchison со седиште во Хонг Конг .

Државата ја презема контролата врз пристаништата – наредена е привремена окупација на пристаништата

Претседателот на Панама, Хозе Раул Мулињо , нареди привремено преземање на две пристаништа управувани од подружница на хонгконшката компанија CK Hutchison Holdings.

Веста ја објави „Блумберг“ на платформата X, истакнувајќи дека одлуката е дел од пошироката владина стратегија за заострување на контролата врз клучната инфраструктура.

Поморските власти на Панама ја презедоа контролата врз обете пристаништа со декрет за да обезбедат непречено работење, изјави Алберто Алеман Зубиета, кој го предводи техничкиот тим задолжен за транзицијата, откако пресудата на судот стана конечна со објавување.

– На Одборот на директори на Поморската администрација на Панама му се презентирани два одделни договори, еден за пристаништето Балбоа и еден за пристаништето Кристобал, наместо еден заеднички договор за двете пристаништа – изјави Алеман Зубиета на прес-конференцијата.

„Маерск“ не ја коментираше веднаш одлуката.

Привремено решение и геополитички контекст

На почетокот на февруари, панамскиот претседател Хозе Раул Мулињо изјави дека владата ќе формализира договор со APM Terminals Panama, подружница на Maersk, за управување и контрола на пристаништето откако одлуката ќе стане правно обврзувачка.

Мулињо изјави дека таквото решение ќе биде на сила сè додека државата не развие нова долгорочна рамка за концесија што ќе биде доделена подоцна.

– Во моментот кога официјалниот весник ќе ја објави одлуката на судот, „Панама Портс“ ја губи контролата врз пристаништата – изјави за „Ројтерс“ политичкиот аналитичар Хозе Стаут.

Одлуката, донесена кон крајот на јануари, доаѓа во време на растечко соперништво меѓу САД и Кина околу глобалните трговски патишта и претставува дипломатска победа за Вашингтон .

Американскиот претседател Доналд Трамп се залагаше за ограничување на кинеското влијание врз Панамскиот канал , низ кој минува околу пет проценти од светската поморска трговија .

Стратешката важност на пристаништата

Пристаништата, кои се клучни за трговијата и логистиката на Панама, се во центарот на преговорите меѓу владата и компанијата.

Привременото зафаќање има за цел да обезбеди континуитет на работењето додека траат дискусиите за управувањето и работењето на овие стратешки ресурси. CK Hutchison досега не коментираше за ситуацијата.

Овој развој на настаните ја нагласува важноста на пристаништето за панамската економија, како и решеноста на владата да ја задржи контролата врз инфраструктурата од клучно национално значење.

