„„Народен пратеник“ на МНТ изведен на сцената на Народно позориште во Сараево“

Во преполниот салон на Народното позориште во Сараево, на 11 април вечерта беше изведена комедијата „Народен пратеник“ од познатиот писател Бранислав Нушиќ. Ова дело, кое предизвикува смеа и е едно од најважните на овој автор, е адаптирано и режирано од Егон Савин. Публиката беше воодушевена од претставата и актерите добија долги аплаузи и овации за нивното извонредно изведување. На сцената се појавија Александар Микиќ, Дарја Ризова, Тони Михајловски, Јордан Симонов, Тања Кочовска и со гласот на Александар Михајловски. Како дел од народот, настапуваа Дејан Стамчевски, Синан Ракип, Скендер Бериша, Зекирија Алим, Мирослав Атанасовски, Мартин Китановски и Хусеин Халил. Претставата одекна со својот хумор и актуелност, потсетувајќи нè зошто делата на Нушиќ се безвременски класици.

