НАСА ги објави првите „селфи“ фотографии од вселенскиот брод на Марс, направени на 885.240 километри од Земјата (видео)

Околу една недела по лансирањето, мисијата ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) на НАСА веќе ги направи своите први фотографии – пар автопортрети на кои се гледа дел од вселенското летало додека „близнаците истражувачи“ се оддалечуваат од Земјата.

На 21 ноември, едно од двете вселенски летала ESCAPADE ги користеше своите камери од системот за видливо и инфрацрвено набљудување (VISIONS), обезбедени од Универзитетот Северна Аризона во Флагстаф, за да ги направи овие фотографии, на кои се гледа дел од соларниот панел на вселенското летало.

Фотографиите докажуваат дека камерите работат добро. Фотографијата, направена во видлива светлина, исто така сугерира дека вселенското летало треба да има чувствителност за да ја фотографира Марсовата аурора од орбитата.

Инфрацрвената камера ќе се користи на Марс за подобро да се разбере како материјалите на површината се загреваат и ладат за време на циклусот ден-ноќ на Марс и за време на годишните времиња на планетата.

Второто вселенско летало, ESCAPADE, исто така успешно ги направи своите први фотографии, но беше насочено кон длабоката вселена, па фотографиите беа едноставно црни.

Фотографиите се направени од растојание од околу 885.240 километри од Земјата. Погледот се протега по должината на соларниот систем на вселенското летало и во вселената.

Сликата лево го прикажува погледот од сензорот за видлива светлина, додека сликата десно е направена со инфрацрвениот сензор, покажувајќи кои делови од низата се потопли, а кои се поладни. На Марс, камерата за видлива светлина ќе се обиде да ги сними поларни светлини, додека инфрацрвениот сензор ќе ги сними промените на температурата на површината на Марс како што Сонцето изгрева и заоѓа.

Двете вселенски летала ESCAPADE, изградени од Rocket Lab и на крајот наменети за мисија на Марс, беа лансирани на 13 ноември со ракетата Blue Origin New Glenn од вселенската станица Кејп Канаверал во Флорида.

Откако вселенското летало ESCAPADE ќе стигне до Марс, тие ќе проучат како потокот на материјал што тече од Сонцето комуницира со марсовската околина и како тоа води до губење на атмосферата на Црвената планета.

Пред да се упатат кон Марс, двете вселенски летала следат орбита „близу Земјата“ околу локација во вселената наречена Лагранж Поинт 2. Во ноември 2026 година, тие ќе се вратат на Земјата за да ја искористат гравитацијата на нашата планета за да се „закачат“ на Марс. Ќе пристигне на Црвената планета во септември 2027 година.

