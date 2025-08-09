НАСА откри корална формација на Марс стара милијарда години

0 SHARES Сподели Твитни

Роверот „Кјуриосити“ на НАСА направи црно-бели слики од карпа на површината на Марс која изгледа неверојатно како парче корал, според „Лајв Сајанс“.

Необичниот објект е всушност мала, светла карпа еродирана од ветерот што роверот ја пронајде во кратерот Гејл на Црвената планета на 24 јули, но има необична сличност со суштествата што градат гребени во океаните на Земјата.

Црно-белата слика, направена од камерата со микроскоп со висока резолуција на роверот, објавена од НАСА на 4 август, ја покажува карпата, со големина од околу 1 инч (2,5 сантиметри), со сложени гранки.

Кјуриосити пронашол многу од овие карпи, кои биле формирани од древна вода и ветер, се вели во соопштението на НАСА.

BREAKING : Curiosity rover spots ‘Coral reef’ rock on Mars. it’s a sign of ancient water! pic.twitter.com/6nGNcwqMrk— Curiosity (@MAstronomers) August 7, 2025

Карпите слични на корали на Марс почнале да се формираат пред милијарди години, кога Црвената планета сè уште имала вода, се вели во соопштението.

Исто како и водата на Земјата, оваа вода била полна со растворени минерали.

Тие пробивале низ мали пукнатини во марсовските карпи, постепено таложејќи ги минералите и формирајќи цврсти „вени“ во карпите.

Овие „вени“ ги формираат необичните гранки на објектот сличен на корал што може да се види на сликата.

