НАСА откри корални формации на Марс – стари милијарди години

Роверот „Кјуриосити“ на НАСА направи црно-бели слики од карпа на површината на Марс која изгледа неверојатно како парче корал. Необичниот објект е всушност мала, светла карпа еродирана од ветерот што роверот ја пронајде во кратерот Гејл на Црвената планета на 24 јули, но има необична сличност со суштествата што градат гребени во океаните на Земјата, објавува „Лајв саенс“.

Црно-белата слика, направена од микроскопската телескопска камера со висока резолуција на роверот, објавена од НАСА на 4 август, ја покажува карпата, со пречник од околу 2,5 сантиметри, со сложени гранки.

„Кјуриосити“ пронашол многу од овие карпи, кои се формирани со дејството на древна вода и ветер, напишаа претставници на НАСА во соопштението.

Карпите во облик на корал на Марс почнале да се формираат пред милијарди години, кога Црвената планета сè уште имала вода, се вели во соопштението. Исто како и водата на Земјата, таа вода била полна со растворени минерали.

Тие се пробивале низ мали пукнатини во карпите на Марс, постепено таложејќи ги минералите и формирајќи цврсти „вени“ во карпите. Овие „вени“ ги сочинуваат необичните гранки на објектот во облик на корал што може да се види на сликата.

