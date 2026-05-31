Насилството меѓу младите луѓе во Македонија станува сè поалармантно

Состојбата со насилството меѓу младите во Македонија станува сè поалармантна. Затоа, казнените политики мора итно да се заострат, преку воведување построги мерки и казни, вели професорот Ристо Речкоски.

Иако во Охрид има специјализиран малолетнички затвор, неговиот капацитет е многу недоволно искористен.„Нашиот малолетнички затвор во Охрид работи со намален капацитет, додека надвор имаме сторители на дела. Мислам дека законот треба да ги заштити примерните деца повеќе од сторителите. Дали таквите деца треба веднаш да се испраќаат во малолетнички затвор? Мислам дека ова ќе покаже и превенција, пример за некој друг дека системот апсолутно мора да реагира навреме, со цел да се спречи друго поголемо насилство. Неодамна, имавме предупредување во Битолско за можно насилство преку социјалните мрежи, мора да реагираме на алармантен и пробен начин како цел систем“, изјави Ристо Речкоски, универзитетски професор.

Според други, проблемот не лежи толку во законите, бидејќи државата има соодветни законски решенија кои се во рамките на европските норми, проблемот е повеќе во постапувањето на институциите. Некои други сметаат дека треба многу повеќе да се работи во образованието на децата од најрана возраст.

„Проблемот е повеќе во нивното спроведување и во координацијата меѓу различните институции кои имаат надлежности во оваа област, тука мислам пред сè на полицијата и центрите за социјална работа и судовите. Се надевам дека благодарение на овие непријатни ситуации што ги следиме секојдневно, овие институции конечно ќе функционираат со полн капацитет бидејќи имаат надлежности, но, некако овој проблем не се гледа доволно сериозно, иако е важен и сериозен“, рече Дејан Мицковиќ, универзитетски професор.

„Уште од предучилишна возраст и во градинка, треба да зборуваме за тоа дека насилството е казниво. И поради оваа причина, предлагаме да се предвиди норма во семејното законодавство, каде што физичкото казнување на децата е казниво или забрането. Една од нормите што е предвидена во целото современо семејно законодавство. Какви и да се законите и решенијата што ќе ги донесеме, ако во пракса институциите не ги извршуваат своите овластувања, ќе имаме проблеми.“

Нападот со остар предмет во училиште, тепањето на малолетно девојче во паркот, понижено и снимено на мобилен телефон, се само дел од примерите за насилство меѓу најмладите во изминатиот период. Од почетокот на годината, во Министерството за образование се пријавени 34 случаи на насилство меѓу врсници.

