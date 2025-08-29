Насилство на фудбалскиот натпревар во Штип: Обвинителството поднесе обвинение против едно лице

0 SHARES Сподели Твитни

Основното јавно обвинителство Штип поднесе обвинителен акт против едно лице за кривично дело „Насилство“.Според Обвинителството, на 24 август, на фудбалскиот стадион „Бело Брдо“ во Штип, за време на фудбалски натпревар помеѓу пионерските екипи на фудбалските клубови „Брегалница“ од Штип и „Шкупи“ од Скопјe, обвинетиот употребил сериозно насилство за да ја загрози безбедноста на две 15-годишни деца кои биле играчи во тимот на ФК „Брегалница“.„Тој им нанел телесни повреди на децата и предизвикал чувство на несигурност, закана и страв кај оштетените, присутните и другите“, вели Обвинителството.Инцидентот се случи во 89-тата минута од натпреварот, кога судијата го додели вториот жолт картон за прекршок, со што го исклучи синот на обвинетиот, кој играше за „Скопје“.„Незадоволен од одлуката, момчето првично се однесуваше неспортски и се обиде да се пресмета со тупаници и клоци со еден од фудбалерите на „Брегалница“. Потоа таткото влезе на теренот и почна да ги удира двете деца со тупаници и клоци, нанесувајќи им телесни повреди. На теренот влегоа и други лица од јавноста, кои спречија понатамошна ескалација на инцидентот.“„Јавниот обвинител достави и предлог до Основниот суд во Штип за продолжување на претходно определената мерка притвор за обвинетиот“, велат од Обвинителството.

