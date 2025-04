Наследникот на папата Франциск: Клучни аспекти и можности

0 SHARES Сподели Твитни

По заминувањето на папа Франциск на 88-годишна возраст, светот сега е задржан на прашањето кој ќе го преземе неговото место. Предусловите за иден папа може да бидат комплицирани, бидејќи секој крстен католик во теорија може да биде избран, иако во пракса изборот обично се врши меѓу кардинали за време на тајната конклава во Сикстинската капела во Ватикан. Кога папата Бенедикт Шеснаесетти се повлече во 2013 година, изненадувачки изборот падна на Хорхе Марио Бергољо од Аргентина, познат како папа Франциск. За сега нема јасен фаворит, што го прави процесот на предвидување исход уште потежок.

Во внатрешноста на Ватикан се вртат имиња на кардинали како можни наследници. Тие доаѓаат од различни делови на светот, што ја отсликува меѓународната природа на Католичката црква. Се очекува изборите да ги соберат прогресивците, кои се наклонети кон полибералните ставови на папата Франциск, и конзервативците кои ги отфрлаат неговите реформи.

Изборот на новиот папа е одговорност на Колеџот на кардиналите, составен од мажи именувани од папата. Моментално има 252 кардинали, но само 138 од нив имаат право на глас, додека останатите, поради возраста над 80 години, не можат да учествуваат во гласањето.

Еден од конвервативните кандидати е унгарскиот кардинал Петер Ердо, кој е познат по своето длабоко познавање на црковното право, што го прави силен избор во контекст на враќање на редот во црквата.

Од друга страна, кардиналот Луис Антонио Тагле од Филипините е истакнат кандидат меѓу либералите. Познат по својата скромност и жива личност, Тагле би можел да стане првиот азиски папа.

Пјетро Паролин, кој е моментално во улогата на државен секретар на Ватикан, исто така се смета за потенцијален наследник. Неговите дипломатски способности беа особено значајни за време на конфликтот во Украина. Сепак, неговата репутација е во сенка поради скандалот со недвижнини во Лондон.

Хозе Толентино Каласа де Мендонса и Матео Зупи се други познати имиња во трката. Кардиналот Марио Греч од Малта е уште еден можен избор, познат по својата блискост со папата Франциск и умерените конзервативни ставови. На светската сцена, кардиналот Петер Турксон од Гана и кардиналот Роберт Сара од Гвинеја се истакнуваат како кандидати со специфични придонеси и ставови.

The post Наследникот на папата Франциск: Клучни аспекти и можности appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: