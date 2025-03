Наслов: Коцевски за објектот: Нема услови за пренамена во угостителски објект

0 SHARES Сподели Твитни

Основното јавно обвинителство во Кочани започна истражна постапка против 27 физички и три правни лица, кои се сомничат за соизвршителство на тешки дела против општата сигурност согласно член 292 поврзан со член 288 од Кривичниот законик. Во текот на периодот од 2012 до 16 март 2025 година, овие лица, секој според својот статус и одговорности, не ги почитувале прописите за безбедносни мерки, со што го загрозиле животот и телото на луѓето, како и имот од значителен обем. Заради верижни грешки и незаконски дејствија од страна на одговорни лица, за време на настан на 16 март 2025 година во клубот ПУЛС во Кочани, на кој настапувала музичката група ДНК, избувнал пожар. Тој пожар довел до загуба на 59 човечки животи, вклучувајќи шест деца, и повреда на 197 лица, од кои 25 се деца. Ако се соберат доволно докази, истрагата ќе ги опфати и други, засега неопределени лица, кои, иако биле свесни за можните последици, не презеле соодветни мерки и на тој начин придонеле за катастрофата.

Тројца осомничени биле одговорни лица, сопственици или управители на правното лице кое управува со клубот. Првиот од нив бил закупец на објектот каде се наоѓа клубот, а објектот, кој бил наменет за лесна индустрија, не ги исполнувал условите да стане угостителски објект. Сепак, тие незаконски добивале лиценци и овозможувале угостителски услуги. Во контекст на незаконитите дејствија, постои сомнение дека еден осомничен му дал мито на службеник за да обезбеди фалсификувана лиценца за угостителска дејност, поради што и лицето од Министерството за економија се соочува со обвинение за примање поткуп.

Меѓу осомничените се и сопственичка и управителка на правно лице од Кочани, која, според обвинението, спротивно на законските услови, му помогнала да се издаде основен проект за отпочнување на угостителска дејност. Овој проект го користел незаконски за добивање лиценци. Дополнително, поранешни службеници од Министерството за економија, кои не ги извршувале своите должности како што треба, им овозможиле на правните лица да ја задржат лиценцата незаконски. Поради сите овие пропусти, Министерството за внатрешни работи се обидува да ги идентификува точните пропусти во текот на работењето на клубот.

На 16 март 2025, осомничено лице организирало настап на групата ДНК без формален договор и спротивно на безбедносните стандарди, овозможило влез на прекумерен број посетители, меѓу кои имало и деца. Незаконски се користеле пиротехнички средства кои придонеле за пожарот. Безбедносната фирма која требало да ја обезбедува дискотеката не ги испочитувала сите потребни стандарди и дозволи, со што се дозволило внес и употреба на пиротехнички средства.

Поради тежината на ситуацијата, обвинителството бара притвор за најголем дел од осомничените, исклучок прават три лица кои се хоспитализирани.

The post Наслов: Коцевски за објектот: Нема услови за пренамена во угостителски објект appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: