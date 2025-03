Насоки за постапување со учениците по трагедијата во Кочани – изработени од МОН

0 SHARES Сподели Твитни

Во секој ученик кој чувствува потреба или желба за дополнителен разговор поврзан со неодамнешните настани, треба да биде упатен каде и со кого може да се обрати, било во рамките на училиштето или надвор од него. Таков е советот издаден од Министерството за образование и наука (МОН), со цел да поддржи психолошки учениците по трагичниот пожар во Кочани, каде животот го загубија 59 луѓе.

„Овој потресен настан ги погоди сите и затоа е значајно да се покаже колективна солидарност и да пронајдеме начини како да ги поддржиме учениците да се соочат со нивните чувства на тага и вознемиреност,“ истакнува МОН. Насоките, изготвени во координација со УНИЦЕФ, Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Комората на психолози, нагласуваат дека училишните активности треба да продолжат и часовите да не се прекинуваат, бидејќи отсуството може да ги изложи учениците на неконтролирани влијанија од околината.

„Надвор од училиштето, учениците може да останат сами без потребната поддршка и да бидат под влијание на негативните вести од медиумите,“ се пишува во насоките. Наставата треба да биде ориентирана кон психосоцијална поддршка и се препорачува планирање на активности во координација со стручните соработници. „Тестови не треба да се спроведуваат во овој период, туку да се организираат активности за подобрување на добросостојбата на учениците. Наставниците треба да одделуваат време за дискусии и да им овозможат на учениците да разговараат за несреќата доколку чувствуваат потреба. Важно е да им се даде простор да ги искажат своите мисли и чувства во поддржувачка средина,“ се наведува во упатствата.

Упатствата наменети за наставниците содржат и препораки за дискусии со учениците, а за родителите – совети како да разговараат со децата за кризата, помагајќи им при тоа да се справат со последиците од траумата. „Ограничете го времето посветено на следење вести и бидете внимателни со шерење информации на социјалните мрежи. Постојаното изложување на медиумите може да ги зголеми стравовите и загрижувањата. Држете се до потврдени извори на информации за да спречите ширење на непроверени податоци,“ е наведено во препораките. Исто така, важно е да се работи на управување на вознемиреноста кај децата, подвлекувајќи дека станува збор за изолиран настан и не треба да се перцепира како колективна и постојана опасност.

Насоките се достапни на веб-страницата на МОН и се подготвени на сите пет јазици кои се користат во наставата во земјата.

The post Насоки за постапување со учениците по трагедијата во Кочани – изработени од МОН appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: