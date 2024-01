Наставничка водела љубов на ливада со својот ученик! Се појавија и експлицитните пораки што му ги праќала: ,,Кажи ми, што сакаш најмногу”

0 SHARES Сподели Твитни

Кендис Барбер (38), наставничка која во 2021 година беше осудена на шест години и два месеци затвор за секс на ливада со 15-годишен ученик, доби доживотна забрана за работа во училиште. По соодветниот надзор телата заклучија дека „јавноста повтпрно ќе биде згрозена доколку педофилот се врати на старото работно место“.

Судијата рече дека мајката на три деца „го заслужува целиот презир“ бидејќи го заведувала момчето со топлес фотографии и експлицитни пораки додека го учела на училиште.

Според Дејли Мејл, наставничката ја забележала својата жртва на спортскиот ден во училиштето, по што ја додала на Snapchat за да може да му праќа приватни пораки. Во една од нив го прашала дали „преферира задник или гради“ и му испратила фотографија на која лежи на кревет опкружена со секс играчки.

Барбер дури му се заканувал на момчето, велејќи му дека ќе го „уништи“ доколку некогаш им каже нешто на нејзините претпоставени.

Но, Кендис упорно тврдеше на суд дека не е педофил – згора на тоа, таа дури испрати писмо до прекршочната комисија во кое се заколна дека, и покрај пресудите, е „невина“. Иако наставничката успеала погрешно да го напише зборот „невиност“ во таа буква – напишала „невина“.

Paedophile teacher Kandice Barber banned from teaching indefinitely after having sex with pupil, 15, in field https://t.co/qYH3H8k4e5— LBC (@LBC) January 16, 2024

– Тешко ја нарушивте довербата на детето. Го искористивте момчето за кое се грижевте и го регрутиравте за сопствено сексуално задоволство. Имавте контрола и моќ над него. Се чувствуваше поласкано од комплиментите, а вие го измамивте да има секс. Како учител сте имале авторитет над 15-годишното момче, а тоа што сте му се заканувале е за секаков презир – рекоа на судот.

Кендис Барбер во меѓувреме се разведе од сопругот Даниел, кој беше со неа за време на судењето и категорично ги отфрли сите обвинувања против неа. Но, со текот на времето го променил мислењето за неа и моментално ужива во врска со друга жена.

Но, наставничката педофил не престанала да предизвикува скандали и откако завршила зад решетки – имено, минатата година започнала врска со осудениот измамник Џеј Дилејни (34), кого го запознала во отворен женски затвор, а кој бил осуден на пет години, во април 2022 година за кражба на животна заштеда од 388.000 фунти од пријатели.

Бидејќи и таа работеше на градилиште како затвореничка, Кендис го искористи помалку рестриктивниот режим за тајно да се сретне со Дилејни на нејзиниот пат до и од работа.

А откако доби доживотна забрана за наставничка професија, Сара Букси од Министерството за образование го истакна следново:

– Нејзиното отсуство на каење дефинитивно укажува дека постои одреден ризик од повторување на ваквото однесување и тоа ја става на ризик идната благосостојба на учениците. Решивме дека јавниот интерес е поголем од интересот на г-ѓа Барбер. Нејзиното однесување е толку безобразно и штетно и таа некогаш нема да се врати на училиште.

Осудениот учител може да поднесе жалба на пресудата до Кралскиот оддел на Високиот суд

Пронајдете не на следниве мрежи: