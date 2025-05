Настан: Продолжен период за купување книги во издавачката куќа „Матица македонска“

0 SHARES Сподели Твитни

Интересот на читателите за манифестацијата „Книга во секој дом“ и за книгите на „Матица македонска“ е исклучително голем, што доведе до бројни барања од читателите за продолжување на настанот. Македонските домашни библиотеки се зголемија со нови и квалитетни изданија. Поради ова, манифестацијата нема да заврши денес како што беше првично планирано. Поттикнати од големата заинтересираност за книги на македонски јазик, „Матица македонска“ одлучи да ја продолжи манифестацијата до 20 мај. Останатите пет дена, повеќе од триста наслови ќе бидат понудени со попусти до 70 проценти, вклучувајќи ги и најпопуларните македонски и странски книги и автори. Попустите ќе важат до наредниот вторник, на повеќето нови изданија, со огромен избор кој опфаќа илјадници книги и автори – од најбараните домашни до светски познати дела. Романи за сите возрасти, семејни сказни, автобиографии, фантастика, филозофија, психологија, историја, драма, трилери, мистика, есеи, гастрономија, право и политика, лексикографија, детски книги, енциклопедии, духовна литература, книжевна критика, поезија и различни креативни изданија ќе бидат достапни во книжарницата на „Матица македонска“. Години наназад, со „Книга во секој дом“ се докажува дека и во ера на најсовремени технологии, Македонија има значајна читателска публика која со нетрпение очекува книгата да им биде достапна. Оваа година, во изминатите десет дена интересот за изданијата на „Матица македонска“ беше огромен. „Матица македонска“ се стреми да ги задоволи потребите на македонските читатели и да обезбеди книга за секое домаќинство. Повеќе од две и пол децении, со оваа манифестација, бројот на читатели постојано расте, а македонската издавачка продукција бележи значителен пораст на интересот за книги на македонски јазик, збогатувајќи ги домашните библиотеки со македонски изданија. Ова издание на „Книга во секој дом“ потврди дека интересот за квалитетни книги во Македонија е незапирлив и дека трендот на раст на читателската база продолжува. Во 2000 година, книгите на македонски јазик учествуваа со само 7% во вкупната продажба, додека сега се застапени дури со 83%, а бројот на читатели-членови на „Клуб Матица“ бележи зголемување за повеќе од 40 пати. Оствареното преку годините ја мотивираше „Матица македонска“ оваа година да организира настани и да понуди извонреден избор на наслови и автори со исклучително ниски цени, со една цел – книга на македонски јазик да има во секое домаќинство. Забележливиот интерес на читателите за ова издание и барањата за продолжување на манифестацијата ја наметнаа потребата таа да се одржи уште пет дена – до 20 мај, со цел да се достигне до што повеќе македонски домови со книги на македонски јазик. Покрај книжарниците на „Матица македонска“, акцијата за „Книга во секој дом“ ќе важи и за нарачки преку е-книжарницата на „Клуб Матица“ до 20 мај.

