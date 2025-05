Настап на Емин Џијан и Франческо Тристано во Бамберг

0 SHARES Сподели Твитни

На 30 април, во свечено украсената сала на Бамбергската филхармонија, се случи незаборавен музички настан под диригентството на познатиот македонски маестро Џијан Емин, кој заедно со глобално признатиот пијанист и композитор Франческо Тристано, го претставија спојот на класичната музика и модерната електроника. Оваа извонредна вечер донесе симфониска грандиозност соединета со техно и авангардни звуци, создавајќи уникатно аудио доживување.

Под прецизноста на Емин, оркестарот на Бамбергската филхармонија покажа извонредна техничка умешност, што беше дополнето со маестралната изведба на Тристано на пијано и електроника. Тристано успеа да ги испреплетува традиционалните музички елементи со современи иновации. Реакцијата на публиката беше огромна, наградувајќи ги со долготрајни овации и препознавање на ретката хемија меѓу двата уметници. Овој настан беше дел од нивната проширена соработка, која со голем успех ги освојува сцените низ Европа.

Емин сподели дека концертот во Бамберг, заедно со Bamberger Symphoniker и Франческо Тристано, беше неверојатно искуство. „Нивото на реакција и исполнителност е фантастично – ова е најдобриот оркестар со кој сум работел досега“, истакна тој. „Иако сум имал прилика да диригирам и со други светски оркестри, овој оркестар е од светска класа и ми донесе непроценливо искуство.“ Емин, исто така, го истакна и високиот професионализам на Тристано.

Во рамките на програмата, освен делото на Бах, тие изведоа и свои авторски композиции, што го направи овој концерт уште поспецијален. Публиката се возбуди, покажувајќи го својот ентузијазам преку десетминутна стоечка овација. Настанот беше забележан и во медиумите како дел од новата „шампионска музичка лига“, при што се оцени дека иако можеби на прв поглед изгледа необично, на подлабоко слушање тоа е спој на иновации. Франческо Тристано, како дипломец на Џулијард и поттикнувач на мешавината меѓу класичната и популарната музика, заедно со Емин, создаде концепт кој успешно ги брише жанровските граници.

Концертот е уште една потврда за интернационалните успеси на македонската музичка сцена и значењето на поместувањето на жанровските граници во современата уметничка продукција.

