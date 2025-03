Настап на српска пејачка овозможен со пиротехника

0 SHARES Сподели Твитни

Српската пејачка Барбара Бобак настапи во Загреб на 28 март. За време на нејзиниот настап во клубот, по активирањето на огнените прскалки, Барбара побара да ги исклучат. Оваа реакција доаѓа по трагедијата во Кочани, кога пожар во дискотека зеде најмалку 59 животи, меѓу кои и членови на бендот ДНК, објави српскиот „Телеграф“. Барбара сакаше да ја истакне важноста на безбедноста за време на забавите. На денот на трагедијата, таа изрази загриженост за пиротехничките средства, нарекувајќи ги опасни и барајќи нивна забрана. „Блиц“ пренесе дека таа била шокирана од случувањата и сподели размислувања за потребата од законска регулација. „Телеграф“ истакна дека од трагедијата многумина биле префрлени во српски болници, што ја дополнува сериозноста на настанот и го поткрепува ставот за неопходна безбедност на јавни места.

