НАТАЛИЈА Е ВИСОКА ПОВЕЌЕ ОД 2 МЕТРА И Е ВИСТИНСКА СЕНЗАЦИЈА КАДЕ И ДА СЕ ПОЈАВИ: Вака изгледа едно нејзино обично излегување во ПРОДАВНИЦА (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Наталија Виеру (34) е поранешна кошаркарка која играше за рускиот женски кошаркарски тим , а сега таа редовно споделува видеа со нејзините 407.000 следбеници на TikTok кои покажуваат како изгледа нејзиниот секојдневен живот.

Она што е многу интересно е што Наталија е висока повеќе од два метри, а нејзиниот изглед привлекува внимание каде и да се појави.

Во вирално видео на TikTok, таа покажа како изгледа да се купуваат намирници во супермаркет.

@natali_vieru15 Thats the reactions I get when I go shopping… I am roughly 7ft (213cm) tall in those heels… #tallgirlreactions #tallwomen ♬ Come Check This (Quickie Edit) – FETISH

“Ова се реакциите на луѓето кога одам да пазарувам. Висока сум приближно 213 сантиметри во овие чевли“, напиша таа.

Видеото од Наталија како пазарува и луѓето се вртат и зјапаат кога ќе ја видат, е прегледано повеќе од 550.000 пати.

Инаку, поради нејзината висина, таа се соочува со бројни предизвици, без разлика дали се работи за наоѓање облека и чевли или патување со автомобил, авион или автобус.

Пронајдете не на следниве мрежи: