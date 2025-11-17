НАТО ги смета „Буревесник“ и „Орешник“ за сериозна закана

Најновите руски ракетни системи, „Буревесник“, „Орешник“ и „Посејдон“, претставуваат сериозна закана за одбраната на НАТО, пишува весникот „Велт“, повикувајќи се на извештај на разузнавачката служба на Северноатлантската алијанса.

Во документот се наведува дека Буревесник може да достигне брзина од над 900 км/ч, е многу маневрирачки, има голем дострел и е мобилен во однос на лансирањето.

„Постојните проблеми се влошуваат од дострелот и маневрирањето на крстосувачката ракета“, објавува весникот, повикувајќи се на извештај на НАТО.

„Орешник“, од друга страна, ги вознемири западните експерти со своите непознати технички карактеристики, дострел и способност да носи разни боеви глави, вклучително и нуклеарни.

„Способноста да се погодат цели насекаде во Европа и мобилноста на носачот обезбедуваат голема шанса да останат оперативни. Недостатокот на јасност во врска со боевите глави создава одбранбени проблеми за НАТО“, се наведува во документот.

„Велт“ исто така ги истакна коментарите на разузнавачките служби за подморниците „Посејдон“, кои се „тешки за откривање и напад при работа на големи длабочини“, особено со оглед на „недостатокот на противподморнички торпеда со потребната брзина и дострел“.

Рускиот претседател Владимир Путин на 26 октомври објави дека се завршени тестовите на крстосувачката ракета со неограничен дострел „Буревестник“ на нуклеарен погон. Началникот на Генералштабот на руските вооружени сили, Валериј Герасимов, изјави дека ракетата поминала околу 15 часа во воздух за време на тестовите и прелетала 14.000 километри, што, нагласи тој, не е нејзин максимум.

За време на летот, беа извршени сите планирани вертикални и хоризонтални маневри, што ја демонстрираше високата способност на ракетата да избегнува ракетни и воздушни одбранбени системи.

Рускиот претседател рече дека Русија, исто така, го тестирала подводното возило „Посејдон“.

Во 2018 година, Путин во своето обраќање до Федералното собрание објави дека Русија ја развива крстосувачката ракета со неограничен дострел 9M730 „Буревестник“ (име на известување на НАТО: SSC-X-9 Skyfall). Тој, исто така, во тоа време го најави развојот на подводните дронови „Посејдон“.