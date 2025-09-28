НАТО го зголемува своето присуство во Балтикот по инцидентите со беспилотните летала во Данска

0 SHARES Сподели Твитни

НАТО во саботата соопшти дека ги засилува своите операции во Балтичкото Море со испраќање фрегата за воздушна одбрана и други средства како одговор на инцидентите со беспилотни летала во Данска.Недалеку од воените објекти во Данска, неидентификувани дронови беа забележани преку ноќ, според вооружените сили, по серија влегувања на дронови во воздушниот простор во близина на аеродромите и критичната инфраструктура во текот на неделата.Аеродромот во Копенхаген, најпрометниот во нордискиот регион, беше затворен неколку часа доцна во понеделник откако неколку големи дронови беа забележани во воздушниот простор. Пет помали дански аеродроми, и цивилни и воени, исто така беа привремено затворени во следните денови.Како одговор, НАТО објави дека ќе „спроведе зголемена будност со нови сили во балтичкиот регион“.Организацијата на Северноатлантскиот договор соопшти дека новите средства вклучуваат платформи за собирање разузнавачки информации, надзор и извидување, како и најмалку една фрегата за воздушна одбрана.Портпаролот на НАТО изјави дека нема да открие кои земји придонесуваат во овие дополнителни средства.Новите сили ќе ја зајакнат мисијата на НАТО „Балтичка стража“, започната во јануари како одговор на серија инциденти во кои беа оштетени енергетски кабли, телекомуникациски и гасоводи на дното на Балтичкото Море.Земјите-членки на НАТО веќе распоредија фрегати, патролни авиони и поморски беспилотни летала како дел од таа мисија за заштита на критичната инфраструктура.Алијансата, исто така, овој месец ја започна мисијата „Источна стража“, за да ја зајакне одбраната на источниот крило на Европа како одговор на прелетите на руски беспилотни летала над полскиот воздушен простор.Исто така во вторник, НАТО ја предупреди Русија дека ќе ги употреби „сите потребни воени и невоени средства“ за да се одбрани, откако Естонија во петокот објави дека три руски ловци МиГ-31 го нарушиле нејзиниот воздушен простор 12 минути пред италијанските авиони на НАТО да ги ескортираат.Германскиот министер за внатрешни работи Александар Добриндт изјави во саботата дека заканата од беспилотни летала е „висока“ и дека земјата ќе преземе мерки за да се одбрани.Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во саботата ги предупреди НАТО и Европската Унија дека „секоја агресија врз мојата земја ќе биде одговорена решително“. Тој исто така изјави дека Русија нема намера да нападне која било земја-членка на ЕУ.

