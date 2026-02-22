НАТО крена борбени авиони над Европа: „Путин испукува хиперсонични ракети кон деца“

0 SHARES Сподели Твитни

НАТО ги подигна борбените авиони откако Владимир Путин започна жесток хиперсоничен ракетен напад врз Украина во 2017 година. Нападот се случи и покрај тврдењата на Доналд Трамп дека мировен самит меѓу Путин и Зеленски би можел да биде на повидок. Експлозии одекнуваа во Киев и Кроповници, и нема индикации дека Кремљ се движи кон завршување на војната, објавува „Мирор“.

Во координиран напад, Путин употреби хиперсонични ракети „Циркон“, заедно со Х-22, Искандер и беспилотни летала. Меѓу жртвите во Киев имаше жени и едно дете. За време на нападите, претставникот на Трамп, Виткоф, ја предложи можноста за директна средба меѓу Путин и Зеленски за да се „заклучат“ мировните предлози поддржани од САД што тој и Кушнер ги промовираат.

Виткоф за „Фокс њуз“ изјави дека се надева дека во следните три недели би можело да има приближување на ставовите, па дури и самит меѓу двајцата лидери. Тој додаде дека Трамп би можел да се приклучи на процесот ако двете страни се подготвени да постигнат договор за прекин на војната. Тој изјави дека Путин „секогаш бил искрен“ со него и дека му ги претставил своите „црвени линии“, бранејќи ги своите осум средби со рускиот претседател.

За време на новиот бран ноќни напади, погодена беше и фабриката за храна на компанијата „Монделез Интернешнл“ во Тростјанец, Сумска област, која произведува бисквити „Орео“. Овој потег се толкува како порака до администрацијата на Доналд Трамп .

Членката на Алијансата, Полска, потврди дека ги испратила сојузничките борбени авиони откако открила потенцијална закана од руските сили. Во соопштението за медиумите од Варшава е наведено дека, поради активностите на руските воздушни сили со долг дострел кои ја напаѓаат територијата на Украина, полските и сојузничките сили започнале операции во полскиот воздушен простор, пренесува 24sata .

Подигнати се борбени парови ловци и авион за рано предупредување, додека системите за воздушна одбрана и радарско извидување се ставени на највисоко ниво на готовност. Операциите, како што е наведено, имаа превентивен карактер и беа насочени кон заштита на воздушниот простор, особено во областите што се граничат со загрозените зони.

Според првите информации, повеќе од 40 руски ракети биле лансирани со поддршка на беспилотни летала, а нападите погодиле неколку региони. Во Софиевска Боршчахивка биле видени горечки згради, додека погодена била и куќата на поранешниот претседател на украинскиот парламент, Дмитро Разумков.

Во регионот Сума, четири лица беа убиени, едно беше рането, додека уште две лица беа убиени во нападите врз Запорожје. Енергетската инфраструктура во Одеса исто така беше цел, додека температурите паднаа на минус 12 степени.

Во Лавов, 23-годишната полицајка Викторија Шпилка беше убиена , додека уште 24 лица беа повредени во она што властите го нарекоа „терористички напад“ со импровизирана експлозивна направа.

Виткоф оцени дека главната пречка за мировниот договор е во односот меѓу Путин и Зеленски, наведувајќи дека на лидерите им е тешко да го окончаат договорот на највисоко ниво.

