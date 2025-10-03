НАТО мора внимателно да ги измери своите чекори пред руските модерни интерконтинентални балистички ракети „Јарс“, велат аналитичарите

Присуството на руските модерни интерконтинентални балистички ракети RS-24 Jars во различни конфигурации – мобилни и силосни – повторно ги стави во фокус опасностите и дилемите на нуклеарната стабилност. Експертите и воените коментатори предупредуваат дека токму комбинацијата од мобилност, способни боеви глави и редовни „патролни“ вежби ѝ дава на Москва механизми што ги комплицираат плановите на противникот за превентивно разоружување, пренесуваат медиумите во регионот.

Ракетениот комплекс „Jars“ ги заменува постарите системи и се карактеризира со способност да носи повеќе интелигентни боеви глави (MIRV) и да лансира од мобилни платформи – носачи на камиони – но и од фиксни силоси. Токму оваа мобилност значително ги зголемува шансите за преживување на квотата за удар, бидејќи мобилните лансери можат да бидат дисперзирани и преместени по широки патролни рути.

Аналитичарите истакнуваат дека присуството на модерни системи „Jars“ ја зголемува таканаречената несигурност за преживување – спротивно на традиционалното верување дека голем нуклеарен арсенал само го зголемува ризикот. Кога каналите за прецизно насочување и уништување се значително комплицирани од мобилноста и дисперзијата на силите, спротивставените армии се принудени да се справат со високо ниво на неизвесност, што го зголемува потенцијалот за попретпазливи, но честопати ризични, воени одлуки.

Публикацијата The National Interest оценува дека токму системи како „Jars“ го принудуваат НАТО „внимателно“ да ги калибрира своите стратегии за да не ескалира во директен конфликт со Москва и ја критикува состојбата на американскиот нуклеарен комплекс по Студената војна.

Независните проценки покажуваат дека бројот на мобилни и силосни системи „Jars“ расте во последните неколку години, што ја одразува намерата на Русија да ја обнови и прошири својата копнена компонента на стратешкиот триаголник (ICBM – SLBM – бомбардери). Обратно, ова исто така значи тешкотии за механизмите за контрола на оружјето: договорите што зависат од транспарентност и верификација едвај ја следат динамиката на мобилните патроли и оперативните ротации, според аналитичарите.

Вежбите и јавните демонстрации со Jars – прикажување мобилни лансерски единици, преминување во „мрежи на борбени патроли“ и привремено демонстрирање на способности – имаат двојна лекција: внатрешна (демонстрирање на способности и стабилност на руските граѓани и армија) и надворешно-политичка (праќање пораки до Западот за подготвеноста и платениот ризик што го придружува евентуалниот притисок), анализираат медиумите.