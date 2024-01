НАТО МУ ПОКАЖУВА ЗАБИ НА ВЛАДИМИР ПУТИН – 90.000 војници ќе учествуваат во најголемата воена вежба во последните децении, сценарио: Одбрана од руски напад !?

0 SHARES Сподели Твитни

Околу 90.000 војници ќе учествуваат во најголемата вежба на НАТО во последниве децении, позната како „Steadfast Defender 2024“, која ќе започне следната недела и ќе трае до мај, соопшти во четвртокот највисокиот командант на воената Алијанса, Крис Каволи.

„Алијансата ќе ја покаже својата способност да ја зајакне евроатлантската област со трансатлантското движење на силите од Северна Америка“, изјави американскиот генерал за новинарите во Брисел по дводневниот состанок на министрите за одбрана.

„Армијата што ќе учествува на вежбите ќе дојде од сојузниците на НАТО и Шведска“, вели Крис Каволи, а пренесе медиумската агенција Reuters.

Како што пишува германски Bild, НАТО сака да покаже заби – и планира голем маневар за одвраќање на Русија, кој ќе биде најголем од крајот на Студената војна.

Вежбите ќе се одржат токму во дворот на рускиот претседател, во северна Норвешка. Ова покажува колку сериозен е НАТО за одвраќање. Други локации избрани за обука се Литванија и Унгарија.

🚨🇪🇺⚡🇺🇲 ~ NATO plans to mobilize 90,000 troops for biggest military exercise since the end of the Cold War. pic.twitter.com/1szso7nMmA— The Statistical Cognizance (@TSCognizance) January 18, 2024

Бундесверот ќе обезбеди 12.000 војници, како и 3.000 возила и 30 авиони. Британците, на пример, обезбедуваат носач на авиони и неколку борбени авиони F-35.

Според информациите на германската медиумска агенција dpa, сценариото на вежбата е руски напад на територија на сојузник или прогласување на таканаречениот член 5 од НАТО. Членот 5 значи дека ако една членка на НАТО е нападната, сите други членки се обврзуваат да помогнат во нејзината одбрана.



