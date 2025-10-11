НАТО најави голема воена вежба

0 SHARES Сподели Твитни

Годишната вежба за нуклеарно одвраќање на НАТО, Steadfast Noon, ќе се одржи во Холандија и ќе започне следната недела, со учество на повеќе од 70 авиони од 14 земји, изјавија во петок официјални лица од западната воена алијанса.„Оваа вежба испраќа јасен сигнал до секој потенцијален противник дека можеме и ќе ги заштитиме и одбраниме сите наши сојузници од каква било закана“, изјави генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во воздухопловната база Фолкел во Холандија.Воената вежба ќе учествуваат воени бази во Клајне Брогел во Белгија, Лакенхит во Велика Британија и Скридструп во Данска.„Треба да го направиме ова затоа што ни помага да се осигураме дека нашето нуклеарно одвраќање останува што е можно покредибилно, безбедно и поефикасно“, додаде Руте.Вежбата не користи нуклеарно оружје, туку симулира сценарија во кои би можело да се користи, изјавија претставници на НАТО.Директорот за нуклеарна политика на НАТО, Џим Стоукс, им рече на новинарите во седиштето на алијансата во Брисел дека вежбата Steadfast Noon е „рутинска“ и „не е насочена кон ниту една земја“.„Исто така, не е поврзана со никакви настани од реалниот свет“, рече тој.

