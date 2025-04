НАТО ПОДИГНА АВИОНИ ПО ВОЗДУШНИОТ АЛАРМ НИЗ ЦЕЛА УКРАИНА! Русија со ракети ги нападна и областите што граничат со Полска додека гореше Киев (ФОТО, ВИДЕО)

Во текот на изминатата ноќ и рано изутрина, воздушни предупредувања беа издадени на целата територија на Украина, вклучително и областите што граничат со Полска, земја на НАТО.

Ројтерс пренесува дека тоа ја принудило членката на Алијансата да подигне борбени авиони за да го обезбеди воздушниот простор на Полска.

Nato fighter planes have taken off from Poland for a nice sunday trip to watch the massive russian attack on ukraine. pic.twitter.com/tcAmpKBJgr

Британската агенција потсетува дека оваа земја е во состојба на готовност откако заскитан украински проектил го погоди Пржеводов, село во јужна Полска, во 2022 година, при што загинаа две лица.

Се вели дека Варшава крева борбени авиони секој пат кога Русија лансира проектили врз украинските области во близина на полската граница.

Руски ракети паднаа рано утринава врз главниот град на Украина Киев, при што загинаа и ранети луѓе.

„Киев пост“ објави дека локалните медиуми објавија дека биле регистрирани ракетни напади во областите Дарницки, Соломјански и Оболон, кои предизвикале пожари и интервенции на медицинските тимови.

Currently one of the largest missile and drone attacks of the war is taking place all across Ukraine.

In the past hour, Russian ships, jets and long range bombers have launched missiles, now headed toward cities all over the country, in addition to swarms of Shahed drones.

This… pic.twitter.com/VTk88VWh8j

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 5, 2025