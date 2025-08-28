НАТО: Само три земји-членки ќе ги исполнат целите за трошоци за одбрана во 2025 година

Само три земји-членки на НАТО ќе ги исполнат целите за трошоци за одбрана оваа година, кои се зголемени од два проценти на 3,5 проценти од БДП, според податоците објавени на веб-страницата на Алијансата.

Се очекува Полска, Литванија и Латвија, кои граничат со Русија, да ја исполнат таа цел, иако сите земји-членки на НАТО ќе ја исполнат претходната цел за одбрана од два проценти оваа година.

Податоците покажуваат дека Естонија, Норвешка, САД и Данска исто така ќе издвојат малку повеќе од три проценти од БДП за одбрана, но не е сигурно дека ќе ја достигнат целта од 3,5 проценти.

САД, кои имаат најголема војска во Алијансата и побараа зголемување на трошоците, нема да го исполнат ова барање, а податоците покажуваат дека ќе потрошат 3,22 БДП за одбрана оваа година.

Во 2024 година, земјите-членки на НАТО заедно потрошија рекордни 1,3 милијарди долари (околу 1,12 милијарди евра) за воени потреби, а се проценува дека оваа година тие трошоци ќе надминат 1,4 милијарди долари, објавува Euractiv.

На јунскиот самит во Хаг, земјите-членки на НАТО се согласија да ги зголемат трошоците за одбрана на 3,5 проценти од БДП, што е значително зголемување од целта од два проценти поставена во 2014 година.

Таа бројка ги вклучува набавките, платите на персоналот и оперативните трошоци, со дополнителни 1,5 проценти за пошироки трошоци поврзани со одбраната, како што се помошта за Украина, сајбер безбедноста и обновата на транспортната инфраструктура.

Овие две одделни алокации ја достигнуваат крајната цел од пет проценти од БДП на секоја земја, со што вкупните трошоци на НАТО ќе достигнат пет трилиони долари.