НАТО создава „ѕид против дронови“

Властите во Данска накратко затворија неколку аеродроми, вклучувајќи и еден воен, откако неидентификувани дронови беа забележани во текот на ноќта во четврток. Порано оваа недела, аеродромот во Копенхаген беше исто така затворен поради дронови, а данската премиерка Мете Фредериксен го опиша како „најсериозен напад досега“ врз критичната инфраструктура на земјата, не исклучувајќи ја руската вмешаност.

Иако останува нејасно кој управувал со дронови, инцидентите доаѓаат во време на зголемена тревога во Европа. Руски авиони влегоа во воздушниот простор на Полска, Естонија и Романија во последните недели, што ги натера европските претставници да ја обвинат Москва за провокации насочени кон дестабилизација на регионот.

Оваа ситуација го натера европскиот комесар за одбрана Андриус ​​Кубилиус да закаже разговори со министрите за одбрана на седум источни земји од ЕУ: Естонија, Латвија, Литванија, Финска, Полска, Романија и Бугарија, со учество на Украина.

Целта на нивната видеоконференција вчера, според извештаите на медиумите, беше да се утврди каква опрема имаат овие земји за да се спротивстават на упадите со дронови, каква дополнителна опрема им е потребна за да ги пополнат празнините по должината на источниот крило на НАТО и да се разгледа можноста за финансирање од фондовите на ЕУ за спроведување на проектот „ѕид од дронови“.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, претходно овој месец изјави дека Брисел „мора да го послуша повикот на своите балтички пријатели и да изгради „ѕид од беспилотни летала“.