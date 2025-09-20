НАТО ќе користи турски систем за воздушен надзор по руските напади со беспилотни летала

Зачестените напади во воздушниот простор на источните и југоисточните крила на НАТО од страна на Русија ги поттикна партнерите во алијансата да се потпрат на краткорочно распоредување на турски систем за воздушен надзор, објави ДПА.

Обуката за користење на системот ќе биде организирана со помош на Украина, а треба да почне веќе следната недела.

Полска и Романија, кои неодамна се соочија со зголемување на упадите на руски беспилотни летала во нивниот воздушен простор, ќе бидат опремени со турскиот систем за воздушен надзор MEROPS.

Системот може да се монтира на хеликоптери и беспилотни летала и е способен да открива непријателски цели и низ облаци и прашина. Системот првпат беше претставен во 2022 година.