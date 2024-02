Натпреварувачите на MrBeast добиле труење со вода во Хрватска

0 SHARES Сподели Твитни

MRBEAST деновиве престојува во Хрватска. Најпопуларниот јутјубер во светот, вреден 500 милиони долари, со денови снима во Купари, поради што е невозможно да се пристапи до руинираниот комплекс.

MrBeast го снима својот нов спот во Купари, а содржината се уште ја крие од јавноста. Но, се чини дека тоа е некаква конкуренција. Дубровничкиот весник пишува дека на натпреварувачите им се слошило откако испиле вода од изворот во Купари.

Како што пишува дубровничкиот весник, поради тоа снимањето било прекинато и продолжило по неколкудневно закрепнување.

Пристигна пред неколку дена

Јутјубер снима едно од неговите високопродукциски видеа во руиниран хотелски комплекс во Купари. а граѓаните пријавиле дека со денови не можело да се влезе во руинираниот комплекс бидејќи патиштата биле блокирани. Mr Beast е најследен Јутјубер денес со над 230 милиони следбеници на таа платформа.

