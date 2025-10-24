НАУКАТА ПОТВРДУВА: Прескокнувањето на појадокот може да ги предизвика следниве здравствени проблеми

0 SHARES Сподели Твитни

Добро е познато дека редовниот појадок е добар за нашето расположение, когнитивната функција, метаболизмот и друго, но според неодамнешна студија во списанието Nutrients, луѓето кои редовно го прескокнуваат појадокот имаат поголема веројатност да развијат метаболички синдром, општ термин за здравствени состојби кои го зголемуваат ризикот од мозочен удар, дијабетес и срцеви заболувања, според Huff Post.

Метаболичкиот синдром се дијагностицира кога некој има барем три од следниве состојби – висок шеќер во крвта, висок холестерол, висок крвен притисок, високи триглицериди и вишок тежина околу половината.

Многу фактори на животниот стил (исхрана, вежбање, спиење, генетика и друго) влијаат на веројатноста за развој на овие состојби, но истражувачите во Кина го истражувале влијанието на појадокот врз метаболичкиот синдром. Авторите на студијата ги разгледале податоците од девет студии, кои вклучувале вкупно 118.385 луѓе, и откриле дека редовното прескокнување на појадокот го зголемува ризикот од развој на метаболички синдром.

Повеќе студии во мета-анализа покажаа дека редовното прескокнување на појадокот е поврзано и со висок шеќер во крвта, висок холестерол и висок крвен притисок, покрај самиот метаболички синдром. Ова може да биде од повеќе причини, но истражувачите напишаа дека „прескокнувањето на појадокот може да ги наруши циркадијалните ритми и метаболичката хомеостаза“. Исто така, може да ја наруши „способноста на телото да ги обработува хранливите материи“, рекоа авторите на студијата.

Дополнително, луѓето може да јадат помалку во текот на денот ако појадуваат, изјави д-р Мир Али, баријатриски хирург во Калифорнија, за Medical News Today. Ова може да помогне со состојби како што се прекумерна тежина околу половината и висок шеќер во крвта.

Прескокнувањето на појадокот е различно од повремениот пост, кој може да има здравствени придобивки ако се прави правилно. Кога се прави правилно, повремениот пост може да им помогне на луѓето да ослабат и да избегнат одредени медицински состојби како што е дијабетесот, што го прави здрав избор за многумина.

„Повремениот пост е структуриран модел на исхрана што вклучува добро дефинирани циклуси на постење и јадење“, напишаа авторите на студијата во нивната студија.

Во споредба со луѓето кои го прескокнуваат појадокот, оние кои свесно практикуваат повремени постови генерално имаат поздрави навики во исхраната и вежбањето, заклучија авторите на студијата, поради што самото прескокнување на појадокот има негативно влијание врз здравјето, додека повремениот пост може да биде здравствена корист.

Прескокнувањето на појадокот може да изгледа како заштеда на време за некој што брза на работа, но одвојувањето неколку минути пред работа или дури и претходната вечер за да направите појадок може да биде разликата што ви е потребна за подобро да го управувате здравјето на вашето срце, пишува Хаф Пост.

