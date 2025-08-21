Научниците велат дека овој облик на вежбање е најкорисен за добар сон

0 SHARES Сподели Твитни

Простирање на вашата јога подлога и балансирањето на дишењето може да биде една од најдобрите вежби за подобрување на вашиот сон на долг рок.

Мета-анализа на 30 рандомизирани контролирани испитувања покажа дека редовната јога со висок интензитет е посилно поврзана со подобрен сон отколку одењето, тренингот со отпор, сложените вежби, аеробните вежби или традиционалните кинески вежби како што се чи гонг и таи чи.

Студиите вклучени во анализата беа спроведени во повеќе од десетина земји и вклучуваа над 2.500 учесници со нарушувања на спиењето од сите возрасти.

Кога истражувачите на Универзитетот Харбин Спорт во Кина ги анализираа податоците, открија дека јогата со висок интензитет, помалку од 30 минути, двапати неделно, е најдобриот лек за слаб сон.

Одењето беше следната најдобра форма на физичка активност, проследена со вежби со отпор. Позитивни резултати беа забележани за само 8 до 10 недели.

Овие наоди се донекаде во спротивност со мета-анализата од 2023 година, која покажа дека аеробните или вежбите со умерен интензитет три пати неделно се најефикасниот начин за подобрување на квалитетот на спиењето кај луѓето со нарушувања на спиењето.

