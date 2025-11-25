Научниците објавија вредно истражување: Најдлабоката промена во структурата на мозокот се случува од 32-годишна возраст

0 SHARES Сподели Твитни

Група научници од Универзитетот во Кембриџ објавија истражување кое зборува за реконфигурацијата на невронските патишта во човечкиот мозок во текот на животот.

Истражувањето објавено во вторник во списанието „Nature Communications“ објасни како овие структури се организирани со текот на времето и идентификуваше пет возрасти на човечкиот мозок – односно пет различни периоди на развој на нервите.

Авторите, група научници од Универзитетот во Кембриџ (Велика Британија), заклучија дека клучните промени во овој распоред на невронските мрежи се случуваат околу 9, 32, 66 и 83 години.

Откако ги споредиле мозоците на повеќе од 3.800 луѓе на возраст од нула до 90 години со помош на магнетна резонанца што ги мапира невронските врски, научниците идентификувале четири клучни пресвртници што го означуваат почетокот и крајот на стареењето на мозокот.

Ова откритие е значајно, особено имајќи предвид како мозокот е поврзан со невролошки, ментални и невроразвојни нарушувања.

„Со разбирање на овие клучни пресвртници, можеме подобро да разбереме на што мозокот е најчувствителен во различни возрасти. Колку повеќе учиме за очекуваните промени во мозочните врски во текот на животниот век, толку подобро можеме да разликуваме што се смета за здрава и типична промена од знаци на нешто поврзано со болест или нарушување“, објаснува Алекса Мусли, авторка на студијата.

Првата пресвртница што ја идентификувале истражувачите се случува околу деветгодишна возраст. Дотогаш, тврдат тие, детските мозоци минуваат низ „консолидација на невронска мрежа“, каде што преживуваат најактивните синапси и има зголемување и на сивата материја (која содржи неврони) и на белата материја (која е составена од врски).

На крајот од оваа прва фаза од детството – што се совпаѓа со почетокот на пубертетот – мозокот доживува радикална промена во своите когнитивни способности и во социо-емоционалниот и бихејвиоралниот развој.

Втората идентификувана фаза, која авторите ја нарекуваат „адолесценција“, го опфаќа периодот од девет до 32 години. Во овој период, организацијата на сите невронски врски останува повеќе или помалку константна – целата оваа мрежа станува сè порафинирана, а врските сè поефикасни.

Сепак, фактот дека оваа втора фаза трае до триесеттата година не значи дека мозокот е адолесцент дотогаш, објаснува Сандра Довал, професорка по истражување на Меѓународниот универзитет во Ла Риоха.

Во разговор за веб-страницата на SMC Spain, истражувачот, кој не бил вклучен во оваа студија, објаснува дека „студијата идентификува кога се менуваат моделите на реорганизација на мозочните врски, а не кога мозокот созрева, старее или функционално опаѓа“.

Всушност, самите автори истакнуваат дека „транзицијата кон зрелоста е под влијание на културни, историски и социјални фактори“, што ја прави промена што повеќе зависи од контекстот отколку од биологијата.

Најмоќната промена

На 32-годишна возраст, истражувачите од Кембриџ идентификуваа уште една пресвртница – најсилната промена во организацијата на невронските мрежи во животот на една личност, велат тие.

Ова се совпаѓа со врвот на созревањето на белата маса – други студии веќе покажаа дека мозочната поврзаност го достигнува својот врв во раните 30-ти години, а промените во архитектурата на невронската мрежа, кои дотогаш се случуваа брзо, почнуваат да се забавуваат. Оваа мозочна возраст е најдолгата фаза, која трае од 32 до 66 години.

„Овој период на стабилност на мрежата, исто така, одговара на плато во интелигенцијата и личноста“, се согласуваат авторите.

Научниците истакнуваат дека постои уште една пресвртница на 66-годишна возраст, што се совпаѓа со значителна промена во здравјето и когнитивната функција во земјите со високи приходи.

Всушност, од оваа возраст па натаму, може да почнат да се појавуваат деменција или хипертензија, што е исто така поврзано со когнитивен пад и забрзано стареење. Оваа почетна фаза на стареење трае до 83-годишна возраст.

Околу оваа возраст се јавува последната од пресвртните точки идентификувани од истражувачите од Кембриџ, означувајќи го почетокот на последната фаза на мозокот. Иако признаваат дека податоците за оваа фаза се ограничени, тие забележуваат дека различните области на мозокот имаат поголеми тешкотии во комуникацијата.

Сепак, научниците нагласуваат дека овие ограничувања не треба да се сметаат за „строги“.

„Разликата помеѓу созревањето и стареењето е релативно произволна. Понатаму, важно е да се има предвид дека студијата се фокусира само на мозочната поврзаност – не анализира како когнитивните аспекти како што се учењето, меморијата, способностите за решавање проблеми итн. се менуваат во текот на овие фази“, истакнува шпанскиот научник Рафаел Ромеро Гарика.

