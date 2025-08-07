Научниците откриле дека пауните имаат „ласери“ во опашките

0 SHARES Сподели Твитни

Пауните, познати по нивната зачудувачка убавина, сега се откриени како животни кои имаат нешто што личи на вистински ласери во нивните опашки.

Паунот е птица која има посебни пердуви. Нивните пердуви содржат наноструктури кои ја расејуваат светлината на начин што ги прави нивните пердуви да светкаат во нијанси на сина и зелена боја.

Сепак, научниците од Политехничкиот универзитет во Флорида и Државниот универзитет Јангстаун во САД нанеле специјална боја на различни делови од опашката на паунот и откриле нешто уште поневеројатно, пишува Science Alert.

Уникатни структури се пронајдени во „очите“ што ги красат нивните луксузни пердуви кои ги координираат светлосните бранови со тоа што ги одбиваат напред-назад, претворајќи ги во жолто-зелени ласери.

Ласерот, што е кратенка за „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, се создава кога атомите во одредени материјали колективно емитуваат фотони во усогласени бранови.

Таквото засилување на светлината не е невообичаено по природа, но ова е прв пат да се открие кај птиците на толку спектакуларен начин.

Истражувачите пронајдоа докази за оптички шуплини во наноструктурите во „очите“ на пердувите, кои емитуваат две бранови должини – зелена и жолто-портокалова.

Точниот тип на структура што ги усогласува овие бранови сè уште не е познат, но фактот дека истата светлина се емитува од сите делови на пердувите сугерира нешто уникатно.

Разбирањето на овие структури би можело да го унапреди развојот на ласерската технологија или да им помогне на биолозите да ги проучуваат живите материјали.

Зошто еволуцијата „вградила“ ласери во опашките на паунот останува мистерија, но можеби тоа е видлива порака за другите пауни, прилагодени на нивниот уникатен визуелен спектар.

