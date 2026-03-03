Научниците открија во кое време од годината мажите се најплодни

0 SHARES Сподели Твитни

Годишните времиња може да има поголемо влијание врз машката плодност отколку што се сметаше претходно. Според една голема нова студија, мажите произведуваат сперма со највисок квалитет во текот на летните месеци, додека нивната плодност опаѓа во зима.

Истражувачи од Универзитетот во Манчестер, Универзитетот Квинс во Канада и „Криос Интернешнл“ во Данска анализирале примероци од сперма од повеќе од 15.000 мажи. Тие откриле дека подвижноста на сперматозоидите, или нивната способност за движење, била постојано на врвот во јуни и јули, додека на најниско ниво во декември и јануари, објавува „Њузвик“.

Примероците се собрани од мажи на возраст од 18 до 45 години кои аплицирале за донација на сперма помеѓу 2018 и 2024 година.

Истиот тренд во Данска и Флорида

Учесниците во студијата живееле во близина на клиники во две области со многу различни клими: Данска и Флорида. И покрај големите разлики во времето, истражувачите забележале речиси идентични сезонски трендови на обете локации, што укажува дека промените не се предизвикани само од температурата.

„Бевме изненадени колку беше сличен сезонскиот модел во две сосема различни клими“, рече професорот Алан Пејси од Универзитетот во Манчестер, еден од авторите на студијата.

„Дури и во Флорида, каде што температурите се постојано високи, подвижноста на сперматозоидите беше највисока во лето, а најниска во зима. Ова ни кажува дека температурата на околината веројатно не е единственото објаснување за овие промени“, додаде тој.

Не е важен бројот, туку подвижноста на сперматозоидите.

Студијата покажа дека не се менува вкупниот број на сперматозоиди произведени од мажите со годишните времиња, туку нивната ефикасност на подвижност. Бројот на прогресивно подвижни сперматозоиди, оние кои се најспособни да стигнат и да оплодат јајце клетка, бил највисок во почетокот на летото, а најмал во средината на зимата. Од друга страна, вкупниот број на сперматозоиди и волуменот на спермата останале релативно стабилни во текот на целата година.

Научниците долго време се сомневаа дека квалитетот на спермата може да варира сезонски, но претходните студии честопати даваа спротивставени резултати поради мали примероци или неконзистентни методи на тестирање. Оваа студија се издвојува бидејќи сите примероци беа анализирани во рок од еден час од собирањето и со користење на иста стандардизирана опрема, со што се зголеми веродостојноста на наодите.

Барање други причини

Тимот, исто така, ги зел предвид надворешните температури во текот на месецот на собирање примероци и двата месеци претходно, клучен период за развој на спермата. Дури и по земањето предвид на изложеноста на топлина, сезонскиот модел останал непроменет.

Ова укажува дека други сезонски фактори, како што се изложеноста на дневна светлина, моделите на спиење, физичката активност, исхраната, нивото на стрес или сезонските болести, исто така, можат да играат улога.

Практична примена на откритијата

Истражувачкиот тим вели дека наодите би можеле да имаат практична примена во клиниките за плодност и за паровите кои се обидуваат да забременат. Знаењето кога квалитетот на спермата е на врвот би можело да помогне во планирањето на тестирањето или третманот за плодност. Сепак, истражувачите предупредуваат дека зачнувањето е под влијание на голем број фактори и може да се случи во кое било време од годината.

