Научниците открија во кој период од животот луѓето се најсреќни, а нивното откритие е неверојатно: Делот од животот што треба да биде речиси безгрижен е всушност НАЈЛОШИОТ

Дали постои период во животот кога сме навистина најсреќни или среќата е само момент што доаѓа и си оди? Многумина веруваат дека тоа се безгрижните дваесетти години, додека други тврдат дека вистинската радост доаѓа дури подоцна, со искуство и сигурност. Една нова студија се занимаваше токму со тоа прашање и се обиде да утврди на која возраст од животот нивото на среќа е највисоко. Резултатите изненадија многумина и покажаа дека одговорот не е толку едноставен како што изгледа на прв поглед.

Овие прашања, едноставни и сложени во исто време, ги мачат луѓето со милениуми, и досега никој не нашол убедлив одговор.

Ново истражување во кое учествуваат неколку универзитети во Германија и Швајцарија се обиде да фрли светлина врз проблем кој е стар колку што е и актуелен, покажувајќи дека нашата среќа расте со нас .

За да дојдат до овој заклучок, научниците вклучиле речиси половина милион луѓе од различна возраст и социјален статус и ги испитале промените во перцепцијата за субјективната благосостојба што се случуваат во текот на животот.

Иако е субјективна и затоа не е мерлива на научен начин, перцепцијата за благосостојба се „оценува“ врз основа на промените во три централни компоненти на субјективната благосостојба:

задоволство од животот

позитивни емоционални состојби

негативни емоционални состојби

Читајќи ги резултатите од анкетата, се покажува дека фазата од животот во која сме најмалку задоволни од нашите животи е пубертетот , односно помеѓу 9 и 16 години, а ова може да биде последица на промените во телото и општествениот живот што се случуваат токму во овој период.

Среќата се зголемува со текот на времето бидејќи позитивните емоционални состојби и, генерално, перцепираното чувство на задоволство се зголемуваат со возраста.

Почетокот на љубовен и интимен живот, создавањето семејство, економската стабилност, кариерните перспективи и, генерално, исполнувањето како заразена, целосна личност: ова се фактори кои играат клучна улога во постигнувањето и одржувањето на среќата.

Во последната фаза од животот, во просек по 70-годишна возраст , среќата опаѓа, а нејзините вредности имаат тенденција да опаѓаат: физичката активност се намалува, здравјето често се влошува и има помалку социјални односи, исто така и затоа што некои врсници умираат.

Иако зрелоста е онаа што вклучува најмногу проблеми (поврзани со економската сфера, семејството, постарите родители, социјалните односи), таа е исто така онаа во која генерално сме позадоволни и посреќни.

