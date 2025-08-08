Научниците открија масовна гробница под руски глечер: Не очекуваа вакво нешто, сè беше снимено!

0 SHARES Сподели Твитни

На далечниот север од Русија , каде што арктичкиот мраз го обликувал пејзажот со векови, научниците ги забележале неверојатните последици од климатските промени.Експедиција на Институтот за истражување на Арктикот и Антарктикот (AARI) пристигна претходно оваа година на островот Вилчек , со цел да го проучи пермафростот (земја што останува континуирано под 0 °C, две или повеќе години) во овој речиси недостапен дел од светот.Драматичен знак на променаЕкспедицијата предводена од геологот Никита Демидов користела сателитски снимки за да ги спореди сегашните и поранешните позиции на глечерот. Тие откриле дека ледената покривка се преполовува за помалку од 20 години, што е драматичен знак за климатските промени што влијаат на најстудените делови од планетата , објаснија тие.„Ова е дел од многу поширок процес. Од 2000 година, глечерите низ целиот свет изгубија околу 5% од вкупниот мраз“, истакна Демидов.Но, повлекувањето на мразот откри многу повеќе од само географски промени, објавува „Лајв саенс“ .Што криеше глечерот?Како што се топел глечерот, тој ослободил неколку квадратни километри од претходно замрзнатата површина. На изненадување на научниците, се појавиле остатоци од десетици скелети на древни китови , расфрлани по земјата како сведоци на заборавеното минато!Некои скелети биле исклучително добро сочувани, особено оние поблиску до глечерот , каде што студените услови го забавиле распаѓањето.Коските поблиску до брегот покажаа знаци на поголемо оштетување, бидејќи беа изложени на одмрзнување подолг временски период. View this post on Instagram A post shared by Nina Rico Gallardo (@lunatic.goddess)Истражувањето продолжува.„Ова палеонтолошко откритие укажува на епизода на ненадејни промени на нивото на морето што се случиле пред неколку илјади години во областа на најсеверниот архипелаг на Евроазија“, објасни Демидов.Базата на научната експедиција се наоѓа на бродот „Професор Молчанов“, а истражувањето ќе продолжи во текот на август, соопшти руската државна агенција ТАСС .Ова извонредно откритие не само што дава редок увид во арктичката фауна од далечното минато , туку нè потсетува и на секогаш брзите промени што ја обликуваат нашата планета денес.

