Научниците открија неверојатна глетка на дното на океанот: Подводен „град“ каде што овие животни живеат како соседи (фото)

Морските биолози дојдоа до фасцинантно откритие покрај брегот на Австралија: стотици октоподи живеат заедно во густо населени подводни „градови “, кои научниците ги нарекоа Октополис и Октлантис. Тие се организираат и живеат речиси како соседи, а тоа предизвика неверица.Досега се веруваше дека октоподите се осамени суштества, кои се собираат само за време на сезоната на парење. Сепак, новото истражување покажува сосема поинаква слика: овие животни делат дувла, комуницираат, се судираат, па дури и создаваат социјални хиерархии.Како изгледа еден град на октоподите?Во Октлантис, повеќе од 15 единки од мрачниот октопод (Octopus tetricus) се забележани како колективно користат стотици школки и камчиња за да изградат подводни структури. Овие дупки служат и како заштита и како заеднички места за собирање. Научниците имаат документирано однесувања како што се:истиснувајќи октопод од неговата дупка,заедничко складирање на школки,парење и меѓусебна комуникација.Поради ваквото однесување, истражувачите прво почнаа да ги сметаат октоподите за социјални суштества, а не само за интелигентни предатори.Зошто е ова важно?Октоподите веќе се сметаат за едни од најинтелигентните животни во океанот – тие се познати по нивната способност за решавање проблеми, камуфлажа и користење предмети како алатки.Но, откривањето на „градовите“ покажува дека нивната интелигенција може да оди чекор понатаму:социјална интеракција – нешто што претходно не е забележано кај нив,комплексна организација на животот ,можноста за постоење на примитивни заедници .Со други зборови, октоподите нè потсетуваат дека океанот сè уште крие тајни што би можеле да го променат начинот на кој ги разбираме животните.Октлантис – природно чудо на океанотЗа разлика од „Октополис“, кој бил формиран околу метален предмет фрлен во морето, Окталантис се формирал сосема природно. Научниците ги снимиле овие подводни „градови“, а фотографиите откриваат сцена што повеќе личи на научна фантастика отколку на реалност.

