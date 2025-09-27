Научниците открија 5 намирници кои можат да го забават развојот на деменција и срцеви заболувања

0 SHARES Сподели Твитни

Долгорочните навики во исхраната можат значително да влијаат врз развојот на деменција и други хронични заболувања, според голема 15-годишна студија спроведена во Шведска. Научниците следеле повеќе од 2.400 постари возрасни лица, анализирајќи ги нивните навики во исхраната и промените во здравјето, вклучувајќи ја и поврзаноста со деменција, срцеви заболувања и метаболички нарушувања.Резултатите потврдија дека исхраната богата со здрава храна може да го забави напредувањето на деменцијата и срцевите проблеми, додека исхраната богата со воспалителна храна ја забрзува болеста. Најдобри резултати покажаа диетата MIND, медитеранската диета и Индексот за алтернативна здрава исхрана (AHEI), пишува EatingWell.Значи, пет групи на храна кои помагаат во забавување на деменцијата вклучуваат:

зеленчук

овошје

цели зрна

мешунки

незаситени масти.

Студиите покажаа дека оваа храна создава начин на исхрана кој го поддржува здравјето на мозокот и срцето. Од друга страна, консумирањето преработено месо, шеќер и заситени масти е поврзано со побрза прогресија на болеста. Интересно е што исхраната богата со здрава храна немаше значително влијание врз мускулно-скелетните состојби.Заклучокот на истражувачите истакнува дека диетите како медитеранската и MIND диетата можат да го одложат развојот на деменција и срцеви заболувања. Секојдневниот избор на храна го обликува долгорочното здравје и квалитетот на животот, а постојаното вклучување на овие пет групи на храна во вашата исхрана може да направи голема разлика во постарата возраст.

