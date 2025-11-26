Научниците открија: 500 мл сок од портокал дневно влијае на холестеролот, шеќерот и воспалителните процеси

0 SHARES Сподели Твитни

Ново истражување дава детален увид во тоа што се случува во телото кога сокот од портокал се пие секој ден, не само на ниво на лабораториски параметри, туку и на ниво на генска експресија, што овозможува подлабок увид во реалните биолошки промени.

Сокот од портокал е пример за „познат класик“ кој добива нова димензија кога се гледа низ модерната наука. Флавоноидите , особено хесперидинот , соединение кое природно се наоѓа во цитрусните овошја и учествува во процеси поврзани со воспаление, оксидативен стрес и здравје на крвните садови.

Како беше организирано истражувањето?

За прецизно испитување на дејството, беа вклучени 20 здрави возрасни учесници. Во текот на 60 дена, тие внесуваа 500 мл 100% пастеризиран сок од портокал дневно, поделени во два циклуса. Пред почетокот на студијата, тие мораа да избегнуваат храна богата со флавоноиди за да го минимизираат влијанието на другите извори.

На почетокот и на крајот од тест периодот, беа земени примероци од крв и беа евидентирани основните параметри, а најважниот дел беше методот што открива кои гени го менуваат своето ниво на активност под влијание на дневниот внес на сокови.

Анализата покажа изненадувачки широки промени: 3.790 гени го променија своето ниво на активност. Таа промена не беше случајна, туку беше поврзана токму со процесите што ги поврзуваме со кардиометаболичкото здравје:

Регулирање на крвниот притисок: Активноста на гените поврзани со високиот крвен притисок е намалена, што се совпаѓа со претходните податоци дека сокот од цитрус може да има корисен ефект врз крвните садови.

Воспаление: Гените одговорни за воспалителните процеси беа значително „замолчени“, што укажува на можно намалување на хроничното воспаление, еден од клучните фактори на ризик за многу современи болести.

Метаболизам на масти: Забележани се промени во гените вклучени во преработката и складирањето на мастите, што укажува на потенцијално влијание на сокот врз начинот на кој телото ја користи енергијата.

Интересно е што ефектите се разликуваа во зависност од телесната маса:

кај луѓе со прекумерна тежина, посилни промени во гените поврзани со метаболизмот на мастите

кај лица со нормална тежина, поизразено намалување на воспалителните процеси

Што велат поголемите студии?

Иако ова испитување е спроведено на помала група, наодите се во согласност со резултатите од поголемите клинички студии. Мета-анализа на 10 трудови покажа дека консумирањето најмалку 500 мл сок од портокал дневно може да ја подобри контролата на шеќерот во крвта, нивото на холестерол и маркерите на воспаление .

Практичен дел

Умереното вклучување на 100% сок од портокал во дневната рутина може да придонесе за внесување на флавоноиди кои имаат антиоксидантни и антиинфламаторни ефекти. Единственото нешто на што треба да се обрне внимание е количината поради природната содржина на шеќер, особено за луѓе кои го следат внесот на јаглехидрати.

Сокот од портокал може да има многу поголемо влијание врз здравјето отколку што изгледа на прв поглед. Редовното консумирање ја менува активноста на бројни гени кои учествуваат во регулирањето на крвниот притисок, воспалителните процеси и метаболизмот на мастите. Потребни се поголеми и подолготрајни студии, но сегашните наоди покажуваат дека овој едноставен пијалок може да биде вреден дел од исхраната насочена кон подобро кардиометаболичко здравје.

