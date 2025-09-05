Научниците покажуваат како ќе изгледаат инфлуенсерите во 2050 година, а сликата не е убава: Сегашниот гламур ќе се претвори во ова (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Од идеали за убавина до надуени усни, а сега и до застрашувачки прогнози: социјалните мрежи нè навикнаа на стандарди што се менуваат побрзо од кога било. Научниците сега отидоа чекор понатаму и со помош на вештачка интелигенција покажаа како би можеле да изгледаат денешните инфлуенсери за само неколку децении – а резултатот е шокантен. Наместо гламур и филтри, пред нас е карикатурална фигура, потсетник за тоа колку „трката за лајкови“ може да чини здравјето и изгледот.Од гламур до гротескаРаботата на инфлуенсер им изгледа како бајка на многумина – патувања, луксуз, спонзорирани објави. Но, под површината се крие поинаква слика. Експертите од веб-страницата cazino.org создадоа модел наречен „Ава“, имагинарен приказ на просечната инфлуенсерка во 2050 година. Таа нема совршено лице или беспрекорна кожа, туку свиткан грб, издолжена брада, длабоки темни кругови и кожа нарушена од години шминка и филтри.Згрбавена положба – последица на дигитален маратонСпоред анкетата на BBC, многу инфлуенсери работат до 90 часа неделно, поголемиот дел од тоа време го поминуваат згрбавени пред екраните на телефоните и лаптопите. Ова темпо создава заоблени рамена, болки во вратот и трајно навалување на главата. Моделот на Ава ги покажува токму тие промени – тело обликувано од долг престој во неприродна положба.Кожа под напад – шминка, филтри и LED светлоСлоевите шминка, честите промени на козметиката и снимањето под силно LED осветлување доведуваат до појава на контактен дерматитис, иритации и забрзано стареење на кожата. Експертите предупредуваат дека се случува и феноменот на „дигитално стареење“ – комбинација од екрани и вештачка светлина што ги забрзува брчките, пигментацијата и воспаленијата.Темни кругови и хроничен заморДолготрајното уредување на снимките, настапите во живо до доцна во ноќта и постојаното гледање во светли екрани водат до нарушен сон. Резултатот се темни кругови под очите, подуени очни капаци и проретчена коса. Ава на илустрацијата ги сноси сите овие последици – како симбол на исцрпеноста на генерацијата што никогаш не спие.Филери и искривен изгледФилерите никогаш повеќе не се зборуваше – милиони луѓе годишно се одлучуваат за „полни“ усни или подефинирани образи. Но, експертите предупредуваат: со текот на времето, филерите мигрираат и создаваат искривени црти на лицето. Така, Ава има неприродно зашилена брада и подуени образи, што изгледа повеќе застрашувачки отколку привлечно.Губење на косата поради трајни екстензииЗа совршена фризура на фотографијата, многу инфлуенсери користат екстензии и тесни фризури. Години подоцна ова води до ослабени фоликули и опаѓање на косата. Ава на илустрацијата има проретчена коса и видливи белези од раѓање – уште еден знак дека опсесијата со сликата остава трајни лузни.Предупредување за сегашностаНаучниците велат дека Ава не е само футуристичка проекција, туку и предупредување за денес. Таа претставува збир на последиците што произлегуваат од неуморната трка за вниманието на публиката, алгоритмите и нереалните стандарди за убавина. И додека денешните инфлуенсери уживаат во сјајот на рефлекторите, прашањето е – каква цена ќе платат нивното тело и здравје во децениите што доаѓаат?Ако Ава е навистина лицето на иднината, тогаш е крајно време да се запрашаме: дали сме подготвени да го жртвуваме сопствениот изглед и здравје заради трендовите?

