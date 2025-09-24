Научниците предупредуваат: Ако ја прескокнете оваа утринска навика, постои ризик од рак на панкреас!

0 SHARES Сподели Твитни

Знаеме дека редовното миење на забите и користењето на конец за заби се важни за насмевка без кариес и свеж здив, но новото истражување сугерира дека оваа навика може да биде уште поважна – занемарувањето на оралната хигиена може да го зголеми ризикот од рак на панкреас за трипати, пишува „Independent“.

Лошата орална хигиена долго време се поврзува со разни болести, но сега научниците имаат појасна слика зошто. Експертите од Медицинскиот факултет на Универзитетот во Њујорк открија дека штетните бактерии и габи од устата можат да стигнат до панкреасот преку плунката, зголемувајќи го ризикот од развој на овој смртоносен рак.

„Појасно е од кога било дека миењето на забите и користењето на конец за заби не само што можат да спречат пародонтални заболувања, туку можат да заштитат и од рак“, изјави д-р Ричард Хејс, експерт за јавно здравје и коавтор на студијата, за списанието JAMA Oncology.

Студијата следела 122.000 луѓе осум години, анализирајќи примероци од две големи американски студии: Кохортата за исхрана на Американското здружение за рак – Студија за превенција на рак – II и Студијата за скрининг на рак на простата, белите дробови, колоректалниот и јајниците. Учесниците дале примероци откако ja исплакнале устата, а оние на кои подоцна им бил дијагностициран рак на панкреас ја споредија својата микробиота со контролната група.

Од 122.000 учесници, 445 развиле рак на панкреас. Просечната возраст на учесниците била 67 години, 53,3% мажи. Истражувачите идентификувале три бактерии – P. gingivalis, E. nodatum и P. micra – кои беа поврзани со зголемен ризик од рак на панкреас. Покрај тоа, Candida, еден вид габа, беше издвоена како значаен фактор на ризик.

Авторите на студијата заклучија дека „оралните бактерии и габи се значајни фактори на ризик за развој на рак на панкреас“ и дека наодите би можеле да им помогнат на лекарите да ги идентификуваат пациентите со ризик порано и да создадат персонализирани планови за превенција во иднина.

Ракот на панкреас е еден од најсмртоносните форми на рак, главно затоа што ретко се открива во раните фази. Според NHS, симптомите вклучуваат жолтица (пожолтување на кожата и белките на очите), чешање, потемна урина, посветла столица, губење на апетит, необјаснето губење на тежина, замор, недостаток на енергија и треска. Дигестивните симптоми може да вклучуваат гадење, дијареја или запек, болки во горниот дел од стомакот и грбот (особено по јадење или при легнување), надуеност и горушица.

Пораката е јасна: редовното миење на забите и користењето конец за заби не се важни само за убава насмевка – тие можат да бидат и клучен чекор во одржувањето на здрав панкреас.

Пронајдете не на следниве мрежи: