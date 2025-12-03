Научниците предупредуваат: Никогаш не ги мешајте овие средства за чистење

0 SHARES Сподели Твитни

Агенцијата за здравствена безбедност на Велика Британија (UKHSA) издаде големо предупредување за опасностите од користење на вообичаени средства за чистење во домаќинството. Мешањето на одредени производи, како што се белило и средства за отстранување на бигор, може да ослободи токсични испарувања и да предизвика сериозни здравствени проблеми.

Во неодамнешна објава на социјалните мрежи, научниците и другите експерти од агенцијата изјавија: „Никогаш не треба да мешате средства за чистење во домаќинството како што се белило и средства за отстранување бигор или средства за одводнување, бидејќи тие можат да ослободат токсични испарувања што можат да предизвикаат сериозни здравствени проблеми“. Тие, исто така, ја нагласија важноста од следење на упатствата на пакувањето.

,,Без оглед на тоа што користите, секогаш следете ги упатствата на производителот“, се вели во објавата, според Дејли експрес .

На истиот ризик предупреди и Противпожарната и спасувачка служба на Бедфорд (BFRS), по серија итни интервенции во домовите каде што „добронамерните рутини за чистење опасно тргнаа наопаку“.

Командантот на групата Марк Гарет од BFRS објасни една честа заблуда.

,,Луѓето често мислат дека комбинирањето на средства за чистење ги прави поефикасни, но тоа е потенцијално смртоносна грешка – дури и производите купени од продавница можат да ослободат токсични испарувања кога се мешаат“, рече тој.

Гарет, исто така, даде јасен совет во случај на несреќа: „Секогаш читајте ја етикетата, следете ги упатствата и никогаш не мешајте производи. Доколку случајно измешате хемикалии и се чувствувате лошо, веднаш евакуирајте ја областа и јавете се на 122. Овие тимови се обучени безбедно да се справуваат со вакви ситуации.“

Како безбедно да го исчистите вашиот дом?

За да се избегнат опасностите, експертите советуваат да се следат неколку клучни правила. Прво на сите, никогаш не мешајте различни средства за чистење, дури и ако изгледаат слично.

Секогаш треба да обезбедите добра вентилација за време на чистењето и да ги чувате производите во нивните оригинални пакувања со читливи етикети. Особено е важно да ги чувате безбедни, подалеку од дофат на деца и домашни миленици.

По употреба на еден производ, треба темелно да ја исплакнете површината пред да нанесете друг. За проблеми како што се затнати одводи, се препорачува да побарате стручна помош. Неискористените или хемикалиите со истечен рок треба да се отстранат одговорно, во согласност со локалните прописи за управување со отпад.

