Научници: Оваа крвна група носи значително поголем ризик од опасно оштетување на црниот дроб

Луѓето со крвна група А може да бидат изложени на поголем ризик од развој на автоимуно заболување на црниот дроб, сериозна состојба што може да доведе до опасно оштетување на органите. Спротивно на тоа, луѓето со крвна група Б се чини дека имаат значително помала веројатност да развијат примарен билијарен холангитис (PBC), болест што постепено може да предизвика откажување на црниот дроб.

Крвната група се одредува со генетика, односно присуство на антигени А, Б или Х на површината на црвените крвни зрнца. Постојат четири главни крвни групи, А, Б, АБ и О.

Во анализа на повеќе од 1.200 учесници, од кои 114 биле дијагностицирани со автоимуно заболување на црниот дроб, крвната група А била најзастапена кај засегнатите, по што следуваат крвната група О, Б и АБ.

Студијата, објавена во списанието „Frontiers in Medicine“, ги спореди крвните групи на 114 пациенти со автоимуно заболување на црниот дроб и 1.167 здрави лица. Од пациентите, 44 имале автоимун хепатитис, а 70 имале PBC.

„Може да се каже дека луѓето со крвна група А имале поголема веројатност да развијат PBC отколку луѓето со крвни групи AB и O“, вели д-р Ји Хонг, експерт за трансфузиолошка медицина и главен автор на трудот.

Разликата беше особено изразена кај пациенти со PBC, додека кај автоимуниот хепатитис поврзаноста не беше толку јасна. Исто така, беше истакнато дека луѓето со крвна група Б имаат најмала веројатност да ја развијат болеста.

Зошто крвна група А? Можно генетско објаснување

Научниците веруваат дека објаснувањето лежи во генетиката. Луѓето со крвна група А имаат поголема веројатност да ги носат алелите HLA-DRB103:01 и DRB104:01, гени кои во претходните студии се поврзани со поголем ризик од автоимуно заболување на црниот дроб.

Овие гени играат клучна улога во функционирањето на имунолошкиот систем, помагајќи му на телото да ги разликува сопствените клетки од патогените. Но, ако системот не функционира правилно, имунолошкиот одговор може да погреши и да го нападне сопственото ткиво.

Авторите на студијата, исто така, забележуваат дека жените се значително поподложни на автоимуни заболувања на црниот дроб отколку мажите, што може да биде поврзано со половите хормони, феталниот микрохимеризам и генетиката. Ризикот, исто така, се зголемува со возраста.

Подмолна болест што е тешко да се препознае

Кога се споменува заболување на црниот дроб, многу луѓе прво помислуваат на прекумерна консумација на алкохол или дебелина. Но, кај автоимуното заболување на црниот дроб, проблемот се јавува кога имунолошкиот систем ги напаѓа сопствените клетки на црниот дроб, предизвикувајќи лузни или цироза.

Примарен билијарен холангитис (PBC) се развива кога имунолошкиот систем ги напаѓа жолчните канали, што доведува до натрупување на жолчката и оштетување на црниот дроб.Раните симптоми често се отсутни, а најчестите први знаци се замор, чешање на кожата, суви очи и уста, болка во коските и зглобовите и абдоминална непријатност или болка.

Во многу случаи, болеста се открива случајно за време на рутински крвни тестови. До моментот на дијагнозата, дури една третина од пациентите веќе имаат развиено цироза.

Ограничени опции за третман

Третманот без трансплантација е ограничен на стероидна терапија и лекови кои го намалуваат воспалението и имунолошката активност, но овие лекови мора да се земаат доживотно и можат да предизвикаат несакани ефекти како што се болки во стомакот и дијареја. Во некои случаи, тие дури можат да ја влошат состојбата.

Кога црниот дроб почнува да откажува, пациентот често има многу малку време. Трансплантацијата е единствената преостаната шанса, но бројот на потребни црни дробови го надминува бројот на достапни донори за двапати.

Експертите истакнуваат дека и PBC и автоимуниот хепатитис се во пораст, а можни предизвикувачи се вирусни инфекции и изложеност на токсини од животната средина.

