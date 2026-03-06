Нафтата „експлодира“ поради војната на Блискиот Исток: најсилен неделен раст од 1983, се споменува и сценарио од 150 долари

Цените на нафтата забележаа драматичен пресврт, откако ескалацијата на војната на Блискиот Исток ги засили стравувањата од долготраен конфликт и тешки пореметувања во глобалната испорака на горива. Според објавените податоци, американската лесна нафта WTI оствари најголем неделен раст откако во 1983 година започна тргувањето со фјучерси.

Во петокот, фјучерсите за WTI пораснаа за 12,21% (9,89 долари) и затворија на 90,90 долари за барел. Брент, глобалниот репер, се зголеми за 8,52% (7,28 долари) и се стабилизираше на 92,69 долари за барел. На неделно ниво, WTI скокна за 35,63%, додека Брент порасна за околу 28%.

Притисокот врз пазарот се засили и по политичките пораки од Вашингтон. Во текстот се наведува дека по изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп, со која побара „безусловнo предавање“ од Иран, дополнително се зголемиле стравувањата дека конфликтот би можел да предизвика хаос на светските пазари на нафта и гас.

Клучна точка на загриженост е Ормускиот Теснец, витална поморска рута за енергетските испораки. Катарскиот министер за енергетика Саад ал-Кааби предупреди дека цената на суровата нафта може да достигне 150 долари за барел во наредните недели доколку нафтените танкери не можат да минуваат низ теснецот.

„Такво сценарио би можело да ги урне светските економии“, предупреди ал-Кааби.

Покрај стравувањата, пазарот реагира и на конкретни оперативни проблеми. Според наведени изјави, Ирак прекинал производство од 1,5 милиони барели дневно, а Кувајт почнал да го намалува производството поради недостиг од складишен простор. Во меѓувреме, и покрај најавениот програм за танкери во Персискиот Залив, неизвесноста не се намали значително.

Порастот на суровата нафта веќе се прелева и кон потрошувачите. Во САД, просечната цена на галон обичен бензин се зголемила за речиси 27 центи во седмицата до четврток, достигнувајќи 3,25 долари.

Аналитичарите предупредуваат дека ако блокадите и прекините продолжат, ценовниот притисок може да стане уште посилен, со ризик од нов удар врз инфлацијата и трошоците за транспорт и индустрија ширум светот.