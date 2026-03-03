Нафтен шок: Дали светот се соочува со цена од 120 долари за барел по ескалацијата на Блискиот Исток?

Моменталните геополитички тензии предизвикани од конфликтот помеѓу САД, Израел и Иран доведоа до значителен немир на пазарите на енергенси. Анализата на релевантни извори укажува на неколку клучни фактори кои го одредуваат движењето на цената:

Прогнозата на JPMorgan: Цел од 120 долари

Инвестициската банка JPMorgan Chase предвидува дека цената на нафтата од типот „Брент“ би можела да достигне 120 долари за барел доколку дојде до долготраен прекин на протокот на нафта низ Ормускиот Теснец. Оваа прогноза се заснова на проценката дека производителите од Персискиот Залив можат да го одржат нормалното производство само околу 25 дена доколку теснецот е целосно блокиран, по што нивните капацитети за складирање ќе се преполнат, принудувајќи ги на целосен прекин на производството.

Ефектот на „Операцијата Епски Гнев“

Цените на нафтата нагло пораснаа по воената операција во која американските и израелските сили го елиминираа иранскиот врховен лидер. Веднаш по овие настани:

Цената на нафтата „Брент“ порасна за 8,7% достигнувајќи 79,28 долари.

Нафтата WTI се зголеми за 7,8% на 72,16 долари.

Ормускиот Теснец, низ кој поминува околу 20% од светската потрошувачка на нафта, се соочува со „де факто“ затворање со пад на сообраќајот од 70% поради безбедносни ризици и откажување на осигурувањето за воени ризици.

Влијание врз крајните потрошувачи и инфлацијата

Според извори од BBC, зголемувањето на цената на суровата нафта директно ќе се одрази на цените на горивата на бензинските пумпи и на трошоците за живот:

Ако цената на нафтата се стабилизира на 90 долари, цената на бензинот во Велика Британија би можела да надмине 140 пени за литар, додека при цена од 100 долари, би се приближила до 150 пени.

Високите трошоци за гориво ќе ги зголемат транспортните трошоци за храна и други стоки, што дополнително ќе ја поттикне инфлацијата.

Постои ризик за зголемување на цените на храната и поради фактот што одредени елементи на нафтата се користат во производството на ѓубрива.

Експертите предупредуваат дека доколку цените на нафтата останат високи, тоа ќе ги принуди централните банки (како Bank of England) да ги задржат каматните стапки на високо ниво за да ја зауздаат инфлацијата, што би можело да го забави економскиот раст.

Во моментов, пазарот останува во состојба на голема неизвесност, а понатамошното движење на цената ќе зависи исклучиво од времетраењето и интензитетот на конфликтот на Блискиот Исток