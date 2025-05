0 SHARES Сподели Твитни

Групата, наречена „Пералница Мечка“ (Laundry Bear ) од безбедносните агенции, најверојатно е поддржана од руската држава, соопштија холандските служби за општа разузнавање и воено разузнавање во заедничко писмо до парламентот.

„Сајбер нападите врз холандските институции се дел од поголема меѓународна сајбер закана од хакерска група“, се вели во соопштението на службите за резултатите од нивната истрага.

Групата дејствувала незабележано сè додека не била откриена дека спроведува хакерска операција во септември 2024 година, во која успешно добила пристап до доверливи податоци за холандските полицајци, се вели во соопштението.

„Пералница Мечка“ исто така вршела сајбер шпионажа врз компании кои произведуваат софистицирана технологија што е тешко за Русија да ја добие со оглед на западните санкции воведени поради војната во Украина, соопштија агенциите.

„Истрагата, исто така, открива дека „Пералница Мечка“ е одговорна за сајбер операции против западните влади и други институции најмалку од 2024 година“, се додава во соопштението. Групата се обидела да собере информации поврзани со „набавката и производството на воена опрема од страна на западните влади и западните испораки на оружје во Украина“.

The post Национални извори од Холандија тврдат дека руски хакери ја нападнале инфраструктурата на НАТО и неколку европски држави. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: