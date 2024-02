Нацијата во тотален шок: Мајката на познат бразилски спортист го пронашла мртов на каучот со слушалки во ушите

0 SHARES Сподели Твитни

Страшна вест доаѓа од Бразил каде тамошниот лизгач Габриел Онмахт (23) е пронајден мртов во својот дом во Шафхаузен, Швајцарија. Несреќниот млад човек го пронашла неговата мајка на каучот со слушалки во ушите. Сè уште не е позната точната причина за смртта, а на телото немало повреди a во домот немалп кражба.

Онмахт се лизгаше помеѓу 2015 и 2017 година и беше еден од оние кои го донесоа овој спорт во Бразил. Таткото на Габриел е Германец, а мајка му Бразилка, па на 15 години го избра Бразил како земја што ќе ја претставува во лизгањето. Така, тој стана еден од првите брзи лизгачи во неговата земја.

🚨💉 Morre na Suíça o brasileiro Gabriel Ohnmacht, a causa da morte não foi confirmada, mas a mãe do atleta sugere a possibilidade de uma parada cardíaca, pois ele foi encontrado deitado no sofá com fones de ouvido, sem sinais de ferimentos ou arrombamento na casa. pic.twitter.com/RFmusyeiTZ— 🇧🇷𝔻𝔼𝕊🅿️𝔼ℝ𝕋𝔼🚨 (@vagner417214232) February 4, 2024

Спортовите на мраз не се популарни во Бразил и Габриел значително придонесе за развојот на лизгањето и влезот на Бразил во Меѓународната унија за лизгање. Иако никогаш не учествуваше на Зимските олимписки игри, имаше доста забележителни резултати на меѓународни натпревари.

„Во име на целата спортска заедница на мраз, CBDG сочувствува со неговото семејство и пријателите. Бразилскиот спорт е благодарен за неговото незаборавно и важно наследство и жали за неговото предвремено заминување“, напиша Бразилската Конфедерација за ледени спортови (CBDG).



