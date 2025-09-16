Најавен финансиски колапс за Израел: Берзите поцрвенуваат по новата инвазија, Нетанјаху зборува за „Спарта“

0 SHARES Сподели Твитни

Откако Израел објави дека започнува нова офанзива и инвазија на градот Газа, акциите на берзите драстично паднаа.Акциите во Тел Авив паднаа откако премиерот Бенјамин Нетанјаху потврди дека Израел започнал голема офанзива против Газа и рече дека Израел мора да стане современа „Спарта“.Референтниот индекс TA-125 на берзата во Тел Авив падна за 1,8%. Индексот TA-35 на водечките компании падна за 1,6%, додека индексот TA-90, кој ги следи акциите со најголема капитализација што не се вклучени во индексот TA-35, падна за 2,3%. Индексот TA-Insurance падна за 2,9%.„Почетокот на офанзивата во Газа е разочарување за инвеститорите, откако очекувањата за потенцијално примирје поттикнаа рекордни максимуми на берзата во Тел Авив во август“, изјави главниот економист на „Лидер Капитал Маркетс“, Џонатан Кац, за „Тајмс оф Израел“.Тој, исто така, нагласи дека пазарот е свесен дека трошоците за војна ќе се зголемат.„Офанзивата значи дека воените трошоци ќе продолжат, трошењето ќе мора да се зголеми, а буџетскиот дефицит ќе биде поголем, што е негативно за кредитниот рејтинг на Израел“, изјави тој.Изјавите на Нетанјаху во понеделникот дека Израел се соочува со закана од дипломатска изолација поради војната во Газа и дека треба да стане „Супер Спарта“ и да биде независен, исто така беа остро критикувани од производителите, Форумот за висока технологија за Израел и претставниците на бизнисот на големите израелски компании.„Негативниот став е под влијание и на коментарите на Нетанјаху дека Израел се соочува со закана од изолација и потреба да биде самоодржлив, што пак има потенцијални импликации за повисоки фискални расходи за одбранбената индустрија“, додадоа аналитичарите.

Пронајдете не на следниве мрежи: