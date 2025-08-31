Најбараната боја за коса оваа есен: Луксузна нијанса што ќе ви ги избрише годините од лицето (ВИДЕО)

Новата трендовска нијанса „biscotti blond“ комбинира топли и ладни тонови, обезбедува природен, богат изглед и ја намалува потребата од чести посети на салон, што воедно заштедува пари.
Секоја сезона, во светот на убавината се појавуваат нови трендови, а кога станува збор за косата, особено се издвојува една нијанса со привлечно име. Тоа е бојата „biscotti blond“, која комбинира различни тонови на најубав начин, а сепак останува во категоријата руса коса.
Познато е дека русата коса бара многу одржување, па затоа не е изненадувачки што постојано се појавуваат нови техники на боење кои го олеснуваат одржувањето на нејзиниот изглед. Нијансите на границата помеѓу сината и кафеавата се особено популарни, но оваа сезона се издвои трендот наречен „бискоти руса“.
Најпознатата претставничка на оваа трендовска боја е актерката Марго Роби, а меѓу нејзините познати обожаватели се и Сидни Свини, Џиџи Хадид и Роузи Хантингтон-Вајтли.
Ова е слоевита и богата боја полна со димензија, со кремаст ефект. „Biscotti blond“ е всушност идеална преодна нијанса, која го задржува сјајот на летните прамени, а во исто време ги омекнува и ги воведува во топли, есенски тонови. Бојата е одличен избор за оние кои сакаат природен, но луксузен изглед. Изгледа модерно, но безвременски и лесно се прилагодува на различни фризури во вештите раце на фризер.
Не е монотона боја на коса, туку потемна боја на коренот што нежно бледнее во посветол тон. Бидејќи ја намалува потребата од чести посети на фризерски салон, многумина ја нарекуваат „лесен луксуз", поради што стана дел од популарната категорија „ниско одржување" за која сè уште се зборува на TikTok. Во секој случај, ова е една од најпосакуваните бои за есен 2025 година.