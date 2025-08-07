Најбизарната комбинација на Ријана за време на бременоста: Носеше розов фустан од „облак“ од речиси 3.000 долари и лимета зелени патики

0 SHARES Сподели Твитни

Ријана оваа недела излезе во Лос Анџелес, изгледајќи како џиновски розов облак, завиткана во сонлива пастелна креација која беше вистински привлекувач на внимание.

37-годишната музичка икона се одлучи за винтиџ фустан од Issey Miyake од 2.845 долари. Надуената креација од колекцијата пролет/лето 2001 на дизајнерот имаше нежни розови и портокалови нијанси кои се мешаа заедно.

3D плисираниот фустан создаде перничеста силуета што дополнително го истакна нејзиниот растечки стомак.

Ефектот на бел слез беше засилен со уникатната текстура и волуменозниот дизајн на фустанот, кој се чинеше дека лебди околу нејзиното тело.

Ријана го надополни својот изглед инспириран од бонбони со сребрени и лимето зелени патики Puma x Ottolinger Mostro, со цена од 275 долари.

Rihanna in Los Angeles yesterday. pic.twitter.com/2N44ODb9pj— 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) August 5, 2025

Нејзиниот избор на преголеми бели обетки и слоеви златен накит го заокружи аутфитот кој беше опишан како нејзиниот најразигран изглед за трудници досега.

Додека некои обожаватели на пејачката ги доведуваа во прашање стилските одлуки слични на бел слез, други ја прославија нејзината подготвеност да прифати разигран стил за време на бременоста.

Ова уникатно издание предизвика стотици коментари од следбеници кои не можеа да одлучат дали им се допаѓа или се збунети од естетиката на Ријана.

