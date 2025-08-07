Најбизарната облека за трудници на Ријана: Носеше розов фустан „облак“ вреден речиси 3.000 долари и лиметa зелени патики (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Ријана се појави во Лос Анџелес оваа недела изгледајќи како голем розов облак, а беше „завиткана“ во сонувачка пастелна креација која особено привлече внимание.37-годишната музичка икона избра винтиџ фустан од Issey Miyake вреден 2.845 долари. Подуената креација од колекцијата пролет/лето 2001 на дизајнерот се одликуваше со нежни розови и портокалови нијанси кои се вклопуваа заедно.Овој 3Д плисиран фустан создаде мека силуета што дополнително го истакнуваше нејзиниот растечки стомак.Ефектот на бел слез беше засилен со уникатната текстура и волуменозниот дизајн на фустанот, кој како да лебдеше околу нејзиното тело.Ријана го надополни својот изглед инспириран од десерт со сребрено-зелени патики Puma x Ottolinger Mostro, со цена од 275 долари.

📸 Rihanna in Los Angeles yesterday. pic.twitter.com/2N44ODb9pj — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) August 5, 2025

Нејзиниот избор на преголеми бели обетки и слоеви златен накит го заокружија аутфитот кој беше опишан како нејзиниот најразигран мајчински изглед досега.Додека некои обожаватели на пејачката ги доведуваа во прашање стилските одлуки слични на бел слез, други ја славеа нејзината подготвеност да прифати разигран стил за време на бременоста.Ова уникатно издание предизвика стотици коментари од следбеници кои не можеа да одлучат дали им се допаѓа или се збунети од естетиката на Ријана.



